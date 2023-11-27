Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı

Karadeniz’de etkili olan fırtına, denizde dev dalgalar oluşturuyor. Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde, limanda oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isteyen 2 kişi dalgalara kapılarak kayboldu. Sürmene ilçesinde ise dev dalgalar 5 askeri yaralandı. Öte yandan Karadeniz Sahil Yolu’nda Çayeli-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı.

Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı - 1

Türkiye’nin büyük bölümü şiddetli fırtınanın etkisi altında. Fırtına nedeniyle Karadeniz’de dev dalgalar oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı - 2

FOTOĞRAF ÇEKTİREN GENÇLER DALGALARA KAPILDI

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki limanda fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı.

15-20 yaş arasında oldukları belirtilen iki genç, dalgaların vurmasıyla birden gözden kayboldu.
Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı - 3

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı - 4

Kayıp gençleri bulmak için çalışma başlatıldı.

Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı - 5

DALGALAR 5 ASKERİ YARALADI

Trabzon’un Karadeniz sahilindeki Sürmene ilçesinde, fırtınayla dalgaların yükselmesi nedeniyle 5 askeri personel yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamburnu Limanı içerisindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askeri birimin olduğu alanda denizde büyük dalgalar oluştu.

Bu sırada alanda bulunan 5 askeri personel, dalgaların etkisiyle yaralandı.
Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı - 6

Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı - 7

Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Aynı yerde park halindeki bir araç da dalgalara kapılarak sürüklendi, askeri alan güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı - 8

Öte yandan ilçede denize düşen balıkçı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı - 9

KARADENİZ SAHİL YOLU ÇAYELİ-TRABZON ARASI KAPATILDI

Rize’de fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu Çayeli-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı.

Fırtınanın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu’na kaya parçaları taşıması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu.
Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı - 10

Güvenlik güçleri, yolun Çayeli-Trabzon istikametinde Kanlıdere mevkisi ile Büyükcaferpaşa arasındaki bölümünü trafiğe kapattı.

Karayolları ekipleri, yoldaki rüsubatı iş makineleriyle temizliyor. Dev dalgalar, zaman zaman Artvin yönündeki şeride de ulaşıyor.

Yetkililer, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı - 11

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

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