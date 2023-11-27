Karadeniz’de dev dalgalar | Fotoğraf çektirmek isteyen iki genç dalgalara kapıldı
Karadeniz’de etkili olan fırtına, denizde dev dalgalar oluşturuyor. Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde, limanda oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isteyen 2 kişi dalgalara kapılarak kayboldu. Sürmene ilçesinde ise dev dalgalar 5 askeri yaralandı. Öte yandan Karadeniz Sahil Yolu’nda Çayeli-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı.
Türkiye’nin büyük bölümü şiddetli fırtınanın etkisi altında. Fırtına nedeniyle Karadeniz’de dev dalgalar oluştu.