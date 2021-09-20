Karadeniz'de kirlilik: 500 metrekarede 2 bin 500 atık

DHA 20.09.2021 - 12:03
Covid-19’a karşı kullanılan maske ve kolonya, dezenfektan gibi hijyen malzemelerinin doğada ciddi şekilde görülmeye başladığını ve doğaya karıştığını söyleyen Erüz, "Tıbbi ve diğer atıklar aslında en tehlikeli atıklar. Hastalık edebilen atıklar olduğu için bunların bertaraf edilmesi gerekirken doğada katı atıkların yüzde 5’ini oluşturmaya başladığını, yaklaşık 500 metrekarede 125 tane maskenin varlığını gördük” diye konuştu.
Doğaya karışan her atık bakteri ve mantar taşıdığı için kendi üzerinde biriken organizmalarla birlikte deniz canlıları ve karasal canlılar tarafından besin olarak algılandığını söyleyen Erüz, "Kaplumbağa bu atıkları denizanası gibi algılayıp yiyor. Bu kez de fiziksel kirletici olmasının dışında kendisi kimyasal kirletici olarak canlının bünyesine geçiyor. Karadeniz’in tamamında bu kirlilik söz konusu. Her kişi 1 tane maske kullansa Türkiye’deki 83 milyon insan için 32 milyar maske üretiliyor. Kesinlikle çok ciddi önlem almamız gerekiyor” dedi.