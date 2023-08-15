Karadeniz'de sahil yolu fındık yolu oldu | Hırsızlara karşı gece gündüz nöbet
Karadeniz Bölgesi’nde fındık hasadı sürürken bazı üreticiler ise ürünlerini toplayıp kurutma işlemine geçti. Trabzon’da, dik ve eğimli arazi yapısına sahip bölgede harmana elverişli arazi bulmakta zorlanan üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu’ndaki TIR parkı, cep ve kaldırımları kullanıyor. Üreticiler, hırsızlık olayları ve yağışa karşı gece gündüz ürünün başında nöbet tutuyor.
Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındığın hasadı devam ederken toplama işlemini bitiren üreticiler ise kurutma mesaisine başladı.