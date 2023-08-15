Karadeniz'de sahil yolu fındık yolu oldu | Hırsızlara karşı gece gündüz nöbet

"HIRSIZLAR KOL GEZİYOR, BEKLEMEK LAZIM"

Üreticilerden Halil İbrahim Sungur da (64), “Yeri olan da olmayan da getiriyor. Burası transit yol olduğu için yasal olarak buraya fındık dökmemiz yasak. Burası TIR’ları park etme, şoförlerin dinlenme yeridir. Ben de TIR şoförüyüm ve benim yaptığım iş de doğru değil. TIR ve kamyon şoförlerini mağdur ediyoruz. Bence burada kurutmak doğru değil. Fındık toplamak zahmetli ve toplama yevmiyesi 700 TL. Adam verdiği yevmiyeyi alamıyor. Bu sene fındık yarı yarıya düştü. Fındık 2 senedir iyi ürün veriyordu. Normalde bir sene iyi verir, diğer sene vermez. Burada en az 1 hafta veya 10 gün bekleyeceğiz. Gidip gelip kontrol edeceğim. Hırsızlar kol geziyor, beklemek lazım.” ifadelerini kullandı.