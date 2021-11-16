Karadeniz'e 24 yılda 100 binin üzerinde Kalkan yavrusu bırakıldı

Dinçer, "Pelajik balıklar bu yönde daha avantajlı daha gezgin balıklar sürüler oluşturuyorlar daha uzun mesafeler ve kat ettikleri için bölgelerini daha çok değiştirebiliyorlar. Aynı şeyi dip balıkları için söylememiz doğru değil onlar daha çok zemine bağlı olarak yaşadıklarından coğrafi olarak konum değiştirmeleri pelajik sürülere göre çok daha sınırlıdır. O nedenle daha özel koruma altına alınmaları gerektiğini düşünmekteyiz” diye konuştu.