Karakaya Barajı'nda toplu balık ölümleri

Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Karakaya Barajı'nda yaşanan balık ölümleri bölge halkını tedirgin etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ölümlerle ilgili inceleme başlattı.
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DHA 01.07.2021 - 16:34
Karakaya Barajı'nda binlerce alabalık ve tatlı su balıkları kıyıya vurdu.
BÖLGE HALKI TEDİRGİN
Balık ölümleri, bölge halkını tedirgin etti. Vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İnceleme başlatan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve sudan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.
''BALIKLARI YİYEN MARTILAR DA ÖLÜYOR''
Bölgede arazisi bulunan çiftçilerden Osman Karademir, "Sabahın erken saatlerinde araziye geldiğimde balık ölüleri kıyıya vurmuştu. Martılar geliyor, balıkları yiyor ve balıkları yiyen martılar da ölüyor" dedi.
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