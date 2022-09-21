Karaköy'deki 46 yıllık otopark kapanıyor

''BU KADAR ARABA NEREYE PARK EDECEK?''

Katlı otoparkın altında yer alan işletmelerden birinde çalışan Vedat Aksoy, "Biz burada çalışanız ve kötü etkileneceğiz. Çalışacak yer yok, tutacağımız yer de yok. Bu kadar araba nereye gidecek, nereye park edecek?'' dedi.