Karaköy'deki 46 yıllık otopark kapanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı haziran ayı oturumlarında oy birliği ile alınan kararla, İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan Karaköy Katlı Otoparkı yıkılıp yerine meydan yapılmasına karar verilmişti.
Zemin altı otoparkın yapılması da planlanan binadaki dönüşüm için beklenen sona gelindi.
7 katlı, günlük ortalama bin 500 araca hizmet veren, 600 araç kapasiteli otoparkın, 24 Eylül Cumartesi 23.59 itibarıyla işletmeye kapatılacağı öğrenildi.
Otopark altında yer alan işletmeler de, yeni yerlerini arıyor. Otoparkı kullananlar da Karaköy'ün park sorunundan şikayetçi. İşletme sahibi Murat Güllü, dükkanlardan çıkış sürecinin İBB ile karşılıklı anlaşarak olduğunu söyledi.
Katlı otoparkın altında yer alan işletmelerden birinde çalışan Vedat Aksoy, "Biz burada çalışanız ve kötü etkileneceğiz. Çalışacak yer yok, tutacağımız yer de yok. Bu kadar araba nereye gidecek, nereye park edecek?'' dedi.
Katlı otoparkı her geldiğinde kullandığını söyleyen Şenol Kutluhan da, "Trafiği çok kötü etkiler. Yıkılsa da buraya böyle bir yer lazım. Park sorunu çok" diye konuştu.
Otoparkı kullanan Mustafa Demir ise, "İsabetli bir yıkım ama yerine 2 kat kapasiteli bir şey düşünmek lazım'' ifadesini kullandı.
Yıkımla birlikte Karaköy'de 1976 yılında hizmete açılan 600 araçlık otopark tarih olacak.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen Karaköy Meydan Projesi kapsamında yıkılacak olan otoparkın yerine 560 araçlık zemin altı otopark inşa edileceği belirtilmişti.
7 bin metrekarelik alan ise Karaköy Meydanı ile birleştirilecek.