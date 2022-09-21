Karaköy'deki 46 yıllık otopark kapanıyor

İstanbul Karaköy'de bulunan 46 yıllık katlı otoparkın 25 Eylül Pazar günü itibarıyla artık hizmet vermeyeceği öğrenildi. Karaköy Meydan Projesi kapsamında yıkılacak binanın altında yer alan işletmelerden de kimi yeni yer arıyor, kimi de taşınma telaşında.

Karaköy'deki 46 yıllık otopark kapanıyor - 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı haziran ayı oturumlarında oy birliği ile alınan kararla, İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan Karaköy Katlı Otoparkı yıkılıp yerine meydan yapılmasına karar verilmişti.

Zemin altı otoparkın yapılması da planlanan binadaki dönüşüm için beklenen sona gelindi.

Karaköy'deki 46 yıllık otopark kapanıyor - 2

7 katlı, günlük ortalama bin 500 araca hizmet veren, 600 araç kapasiteli otoparkın, 24 Eylül Cumartesi 23.59 itibarıyla işletmeye kapatılacağı öğrenildi.

Karaköy'deki 46 yıllık otopark kapanıyor - 3

ESNAF YENİ YER TELAŞINDA

Otopark altında yer alan işletmeler de, yeni yerlerini arıyor. Otoparkı kullananlar da Karaköy'ün park sorunundan şikayetçi. İşletme sahibi Murat Güllü, dükkanlardan çıkış sürecinin İBB ile karşılıklı anlaşarak olduğunu söyledi.

Karaköy'deki 46 yıllık otopark kapanıyor - 4

''BU KADAR ARABA NEREYE PARK EDECEK?''

Katlı otoparkın altında yer alan işletmelerden birinde çalışan Vedat Aksoy, "Biz burada çalışanız ve kötü etkileneceğiz. Çalışacak yer yok, tutacağımız yer de yok. Bu kadar araba nereye gidecek, nereye park edecek?'' dedi.

Karaköy'deki 46 yıllık otopark kapanıyor - 5

''TRAFİĞİ KÖTÜ ETKİLER''

Katlı otoparkı her geldiğinde kullandığını söyleyen Şenol Kutluhan da, "Trafiği çok kötü etkiler. Yıkılsa da buraya böyle bir yer lazım. Park sorunu çok" diye konuştu.

Karaköy'deki 46 yıllık otopark kapanıyor - 6

"İSABETLİ BİR YIKIM"

Otoparkı kullanan Mustafa Demir ise, "İsabetli bir yıkım ama yerine 2 kat kapasiteli bir şey düşünmek lazım'' ifadesini kullandı.

Karaköy'deki 46 yıllık otopark kapanıyor - 7

MEYDAN İLE BİRLEŞECEK

Yıkımla birlikte Karaköy'de 1976 yılında hizmete açılan 600 araçlık otopark tarih olacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen Karaköy Meydan Projesi kapsamında yıkılacak olan otoparkın yerine 560 araçlık zemin altı otopark inşa edileceği belirtilmişti.

7 bin metrekarelik alan ise Karaköy Meydanı ile birleştirilecek.

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