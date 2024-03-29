Karaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye başkanı kimdir?
Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Karaman Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Karaman Belediyesini hangi parti kazandı ve Karaman Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Karaman yerel seçim sonuçları..
KARAMAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Karaman Belediyesini 35.893 alınan oy ve %39.57 oy oranı ile MHP adayı Savaş Kalaycı kazanmıştır.
Karaman Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- MHP3
- AK Parti1
- İyi Parti1
- HALİL KULAK1