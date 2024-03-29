Karaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye başkanı kimdir?

KARAMAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karaman Belediyesi Başkanı Savaş Kalaycı Kimdir?

1978 yılında Karaman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaman'da tamamladı. Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bunun yanında İktisat ve Çalışma Ekonomisi Bölümlerinde lisans eğitimleri aldı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde Sosyoloji, Necmettin Erbakan Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler için Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye Başkan Adayı olan Savaş Kalaycı, seçimlerden zaferle ayrılarak 2000-2018 yılları arasında görev yaptığı Karaman Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı oldu.



Halen, Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında üçüncü yüksek lisans eğitimine ve kitap yayın çalışmalarına devam etmektedir.



Evli ve 1 çocuk babası olan Savaş KALAYCI, İngilizce bilmektedir.