imsakiye

Karaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye başkanı kimdir?

Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Karaman Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Karaman Belediyesini hangi parti kazandı ve Karaman Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Karaman yerel seçim sonuçları..

Karaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye başkanı kimdir? - 1

KARAMAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Karaman Belediyesini 35.893 alınan oy ve %39.57 oy oranı ile MHP adayı Savaş Kalaycı kazanmıştır.

Karaman Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • MHP3
  • AK Parti1
  • İyi Parti1
  • HALİL KULAK1

TÜRKİYE HABERLERİ

Karaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye başkanı kimdir? - 2

KARAMAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karaman Belediyesi Başkanı Savaş Kalaycı Kimdir?

1978 yılında Karaman'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karaman'da tamamladı. Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Bunun yanında İktisat ve Çalışma Ekonomisi Bölümlerinde lisans eğitimleri aldı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde Sosyoloji, Necmettin Erbakan Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler için Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye Başkan Adayı olan Savaş Kalaycı, seçimlerden zaferle ayrılarak 2000-2018 yılları arasında görev yaptığı Karaman Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı oldu.

Halen, Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında üçüncü yüksek lisans eğitimine ve kitap yayın çalışmalarına devam etmektedir.

Evli ve 1 çocuk babası olan Savaş KALAYCI, İngilizce bilmektedir.

Karaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye başkanı kimdir? - 3

KARAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Karaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye başkanı kimdir? - 4

KARAMAN İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

Seçim Sonuçları

Karaman Seçim Sonuçları


Ayrancı Seçim Sonuçları 2024
Başyayla Seçim Sonuçları 2024
Ermenek Seçim Sonuçları 2024
Kazımkarabekir Seçim Sonuçları 2024
Merkez Seçim Sonuçları 2024
Sarıveliler Seçim Sonuçları 2024
DAHA FAZLA GÖSTER