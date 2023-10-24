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Karavana çevrilen midibüste feci ölüm (Cesedin yanında yangın tüpü bulundu)

Antalya’da karavana çevrilen midibüste yangın çıktı. Yangında, alevlerin arasında kalan bir kişi feci şekilde can verdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, midibüsteki kişinin en son alevleri söndürmeye çalıştığı belirtilirken, polisin araç içerisinde yaptığı incelemede de cesedin yanında yangın tüpünün olduğu öğrenildi.

Karavana çevrilen midibüste feci ölüm (Cesedin yanında yangın tüpü bulundu) - 1

Antalya’nın Kepez ilçesinde karavana çevrilen midibüsteki yangında, bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Batı Çevreyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 48 AKA 410 plakalı içi karavana çevrilen midibüsün yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karavana çevrilen midibüste feci ölüm (Cesedin yanında yangın tüpü bulundu) - 2

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürürken, araç içerisinde 1 kişinin cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Karavana çevrilen midibüste feci ölüm (Cesedin yanında yangın tüpü bulundu) - 3

Çevredeki görgü tanıklarının sözlü ifadesine başvuran polis, midibüsteki kişinin alevleri yangın tüpüyle söndürmeye çalıştığını, bu sırada yangının bir anda yayıldığı bilgisine ulaştı.

Karavana çevrilen midibüste feci ölüm (Cesedin yanında yangın tüpü bulundu) - 4

Araç içerisinde yapılan incelemede de araçta iki yangın tüpü olduğu ve birisinin cesedin hemen yanında olduğu öğrenildi.

Karavana çevrilen midibüste feci ölüm (Cesedin yanında yangın tüpü bulundu) - 5

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Karavana çevrilen midibüste feci ölüm (Cesedin yanında yangın tüpü bulundu) - 6
Karavana çevrilen midibüste feci ölüm (Cesedin yanında yangın tüpü bulundu) - 7
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