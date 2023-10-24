Karavana çevrilen midibüste feci ölüm (Cesedin yanında yangın tüpü bulundu)
Antalya’da karavana çevrilen midibüste yangın çıktı. Yangında, alevlerin arasında kalan bir kişi feci şekilde can verdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, midibüsteki kişinin en son alevleri söndürmeye çalıştığı belirtilirken, polisin araç içerisinde yaptığı incelemede de cesedin yanında yangın tüpünün olduğu öğrenildi.
Antalya’nın Kepez ilçesinde karavana çevrilen midibüsteki yangında, bir kişi yaşamını yitirdi.Olay, saat 14.30 sıralarında Batı Çevreyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 48 AKA 410 plakalı içi karavana çevrilen midibüsün yandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.