“Kardeşime işkence ettiniz” dedi, çocukları benzin döküp yakmaya çalıştı
Antalya’da komşularının kardeşine işkence yaptığını iddia eden Nazmiye Ş. isimli kadın, mahallede oyun oynayan çocukların üzerine benzin dökerek, yakmaya kalkıştı. Olayın ardından apartmanın en üst katına çıkıp kendini aşağı sarkıtan kadın, 4 saat süren çalışmayla bulunduğu yerde alındı.
Antalya’da komşularının kardeşine işkence yaptığını öne süren kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döktü.Olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi.