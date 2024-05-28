“Kardeşime işkence ettiniz” dedi, çocukları benzin döküp yakmaya çalıştı

Antalya’da komşularının kardeşine işkence yaptığını iddia eden Nazmiye Ş. isimli kadın, mahallede oyun oynayan çocukların üzerine benzin dökerek, yakmaya kalkıştı. Olayın ardından apartmanın en üst katına çıkıp kendini aşağı sarkıtan kadın, 4 saat süren çalışmayla bulunduğu yerde alındı.

“Kardeşime işkence ettiniz” dedi, çocukları benzin döküp yakmaya çalıştı - 1

Antalya’da komşularının kardeşine işkence yaptığını öne süren kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döktü.

Olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

“Kardeşime işkence ettiniz” dedi, çocukları benzin döküp yakmaya çalıştı - 2

Yaklaşık 1 ay önce apartmana taşınan ve sürekli, “Kardeşimi evinizde rehin tutuyorsunuz, kardeşime işkence ediyorsunuz.” diyerek komşularının kapısını çalan Nazmiye Ş, dün saat 17.00 sıralarında mahallede oyun oynayan komşularının çocukları Z.K, G.Ç. ve diğer çocukları yanına çağırdı.

Nazmiye Ş, yanına gelen çocukların üzerine elindeki bidondaki benzini döktü.
“Kardeşime işkence ettiniz” dedi, çocukları benzin döküp yakmaya çalıştı - 3

Çocuğunun çığlıklarını duyan Alihan Ç, Nazmiye Ş’nin elindeki çakmağa vurup, düşürdü.

Elindeki bıçağı da almaya çalışan Alihan Ç’nin yanından kaçan Nazmiye Ş, apartmanın çatı katına çıkarak camdan sarktı.
“Kardeşime işkence ettiniz” dedi, çocukları benzin döküp yakmaya çalıştı - 4

İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Benzinin etkisiyle gözleri yanan çocuklar, Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, Nazmiye Ş’nin atlama ihtimaline karşı hava yatağı açtı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabasına rağmen ikna edilemeyen Nazmiye Ş’nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, kadını bulunduğu yerden aldı.
“Kardeşime işkence ettiniz” dedi, çocukları benzin döküp yakmaya çalıştı - 5

Nazmiye Ş, polis merkezine götürüleceği sırada apartmanın giriş kapısında bekleyen çocukların yakınları, kadına saldırdı.

Darbedilen Nazmiye Ş’yi polis ekipleri linç edilmekten son anda kurtardı.

Nazmiye Ş., güçlükle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

“Kardeşime işkence ettiniz” dedi, çocukları benzin döküp yakmaya çalıştı - 6

“TAM ÇAKMAĞI YAKARKEN KOMŞUMUZ GÖRMÜŞ”

Olaya tanıklık eden Ali O., “Bu akıl sağlığı yerinde olmayan kadın, benzini çocukların başına dökmüş. Tam çakmağı çakarken yan komşumuz görmüş. Allah'tan o müdahale etmiş. Çakmağı elinden almış. Çocukları öyle kurtarmış.” dedi.

Çocuğu hastaneye kaldırılan Özer D. ise “Apartmandaki bütün çocukların üzerine benzin dökerek, yakmaya çalıştı. Bugüne kadar bir şey yoktu. Canlarına zarar vermeye çalıştı.” diye konuştu.
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