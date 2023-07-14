Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
Samsun’un Terme ilçesinde kardeşler arasında miras kavgası çıktı. Annelerinden kalan miras nedeniyle çıkan kavgada ağabey, 2 kız kardeşini tüfekle vurarak öldürdü. Kavgada, kurşunların hedefi olan yeğen ile kadastro görevlisi ağır yaralandı.
Samsun’un Terme ilçesinde miras kavgası çıktı.
Olay, ilçeye bağlı Akçaykaracalı Mahallesi Yavuzlar Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cavit A. (70), Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal (47) isimli kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde yaşamını yitirdi. Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.