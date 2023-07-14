Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde kardeşler arasında miras kavgası çıktı. Annelerinden kalan miras nedeniyle çıkan kavgada ağabey, 2 kız kardeşini tüfekle vurarak öldürdü. Kavgada, kurşunların hedefi olan yeğen ile kadastro görevlisi ağır yaralandı.

Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - 1

Samsun’un Terme ilçesinde miras kavgası çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Akçaykaracalı Mahallesi Yavuzlar Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cavit A. (70), Ayşe Ergen (60) ve Nuran Topal (47) isimli kardeşlerin anneleri bu yıl içerisinde yaşamını yitirdi. Sonrasında kardeşler arasında anneden kalan mirasın paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

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Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - 2

Yerlerin ölçümünü yaptırmak için kadastro görevlisi getiren kardeşler arasında tartışma çıktı.

Kız kardeşlerin evinin önünde çıkan tartışmada Cavit A., yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile yeğeni olan Murat Ergen (44) ve kadastro görevlisi Mert Işık'a ateş açtı.

Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - 3

KIZ KARDEŞLER ÖLDÜ, YEĞEN VE KADASTRO GÖREVLİSİ AĞIR YARALI

Vücutlarının çeşitli bölgelerine kurşunların isabet ettiği iki kız kardeş olay yerinde yaşamını yitirirken, Murat Ergen ve kadastro ölçüm görevlisi Mert Işık ağır yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından önce Çarşamba Devlet Hastanesine, ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı: 2 ölü, 2 ağır yaralı - 4

Yaşamını yitiren iki kız kardeşin cesetleri ise Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altındaki yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan 70 yaşındaki Cavit A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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