Kardeşlerin miras kavgasında kan aktı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Yerlerin ölçümünü yaptırmak için kadastro görevlisi getiren kardeşler arasında tartışma çıktı.

Kız kardeşlerin evinin önünde çıkan tartışmada Cavit A., yanında bulunan pompalı tüfekle kız kardeşleri Ayşe Ergen ve Nuran Topal ile yeğeni olan Murat Ergen (44) ve kadastro görevlisi Mert Işık'a ateş açtı.