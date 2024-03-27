Karesi Belediyesi hangi partide? Karesi Belediye başkanı kimdir? Karesi Belediye başkan adayları

KARESİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karesi Belediyesi Başkanı Dinçer Orkan Kimdir?

4 Aralık 1970 tarihinde Balıkesir’de doğdu. Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.



1997 yılında kız çocukları için yurt çalışması yaptı. 2007 yılında Hak Vakfı’nı kurdu ve başkanlığını yürütüyor. Edremit’te Kur-an Kursu yaparak, Müftülüğe devretti.



AK Parti’de kuruluşundan bu yana aktif görevler aldı. Sırasıyla İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe Başkanlığı, İl Başkan Yardımcılığı, 2014 yerel seçimlerinde Altıeylül İlçesi 1.sıra Meclis Üyeliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Meclis üyesi olduğu sırada Başkan Vekilliği, İmar Komisyon Üyeliği ve Başkanlığı, Plan Bütçe Komisyonu Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Marmara Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği yaptı.



Dinçer Orkan, evli ve iki çocuk babasıdır.