Karesi Belediyesi hangi partide? Karesi Belediye başkanı kimdir? Karesi Belediye başkan adayları
Karesi Belediyesi hangi partide? Karesi Belediye Başkanı kimdir? Karesi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Karesi Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Karesi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Karesi yerel seçim sonuçları..
KARESİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Karesi Belediyesini, 59.719 alınan oy ve %52.20 oy oranı ile AK Parti adayı Dinçer Orkan kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%52.20
- CHP%39.74
- BBP%4.60
- Saadet Partisi%1.81
- DP%0.66
- Vatan Partisi%0.33
- Diğer%0.66