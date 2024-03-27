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Karesi Belediyesi hangi partide? Karesi Belediye başkanı kimdir? Karesi Belediye başkan adayları

Karesi Belediyesi hangi partide? Karesi Belediye Başkanı kimdir? Karesi Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Karesi Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Karesi Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Karesi yerel seçim sonuçları..

Karesi Belediyesi hangi partide? Karesi Belediye başkanı kimdir? Karesi Belediye başkan adayları - 1

KARESİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Karesi Belediyesini, 59.719 alınan oy ve %52.20 oy oranı ile AK Parti adayı Dinçer Orkan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%52.20
  • CHP%39.74
  • BBP%4.60
  • Saadet Partisi%1.81
  • DP%0.66
  • Vatan Partisi%0.33
  • Diğer%0.66

TÜRKİYE HABERLERİ

Karesi Belediyesi hangi partide? Karesi Belediye başkanı kimdir? Karesi Belediye başkan adayları - 2

KARESİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karesi Belediyesi Başkanı Dinçer Orkan Kimdir?

4 Aralık 1970 tarihinde Balıkesir’de doğdu. Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

1997 yılında kız çocukları için yurt çalışması yaptı. 2007 yılında Hak Vakfı’nı kurdu ve başkanlığını yürütüyor. Edremit’te Kur-an Kursu yaparak, Müftülüğe devretti.

AK Parti’de kuruluşundan bu yana aktif görevler aldı. Sırasıyla İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe Başkanlığı, İl Başkan Yardımcılığı, 2014 yerel seçimlerinde Altıeylül İlçesi 1.sıra Meclis Üyeliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Meclis üyesi olduğu sırada Başkan Vekilliği, İmar Komisyon Üyeliği ve Başkanlığı, Plan Bütçe Komisyonu Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Marmara Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği yaptı.

Dinçer Orkan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Karesi Belediyesi hangi partide? Karesi Belediye başkanı kimdir? Karesi Belediye başkan adayları - 3

KARESİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • DİNÇER ORKAN
  • MESUT AKBIYIK
  • OSMAN KILIÇ
  • MUSTAFA LEMİ AYTEKİN
  • BEYTULLAH DALKIRAN
  • KADİR DAĞLI
  • KAAN BURAK ZARİFOĞLU
  • FAHREDDİN DEVECİ
  • GÖKHAN ÇOBAN
  • ADEM KILINÇ
  • MUSTAFA TARHANLI
  • AYHAN KETİR
  • BERRİN ÖKSÜZOĞLU
  • MELİS DEMİR
  • KADİR TALYURT
  • MEHMET YAŞA
  • FİKRET TAŞDEMİR
Karesi Belediyesi hangi partide? Karesi Belediye başkanı kimdir? Karesi Belediye başkan adayları - 4

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