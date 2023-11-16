Kargo şubesinde kimyasal sızıntı paniği: 14 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kargo dağıtım merkezinde kimyasal madde bulunan kolilerden yaşanan sızıntı sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 10'u taburcu edildi.
Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde çalışanlar, gözlerinde yanma hissi ve kesif koku oluşmasının ardından şüphelendikleri kolileri dışarı taşıdı. Bu sırada içinde kimyasal "benzoil klorür" maddesi bulunduğu öğrenilen kolilerden sızma yaşandı.