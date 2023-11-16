Kargo şubesinde kimyasal sızıntı paniği: 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darıca ilçemizde bulunan bir kargo şirketinde teslim alınan paketten kaynaklı kimyasal gaz sızıntısı sonucu etkilenen 4 kargo çalışanı tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olay adli ve idari makamlar tarafından soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.