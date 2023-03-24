Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı

Ali Yıldız ise depremde Adıyaman'daki evlerinin yıkıldığını ve Çelikhan ilçesine taşındığını söyleyerek, "Karşıda görülen dağdan da belli oluyor ki oluşan yarıklar ve çatlaklar depremin etkisini gözler önüne seriyor. Çatlakların uzunluğu çok fazla. Bazı dağlarda çökme bazılarında da yükselme var." dedi.