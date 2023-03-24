Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Akdağ Dağı'nda, depremlerde oluşan yarık ve çökmeler karların erimesiyle ortaya çıktı.

Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı - 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler Çelikhan ilçesinde de can kaybına ve hasara yol açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı - 2

İlçeyi çevreleyen Akdağ Dağı'nda, depremler nedeniyle kilometrelerce uzunlukta yarıklar oluştu, yer yer de çökmeler meydana geldi.

Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı - 3

Dağdaki karların erimesiyle ortaya çıkan ve depremin büyüklüğünü gözler önüne seren yarıklar ve çökmeler, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı - 4

Bölge sakinlerinden Ali Günay,  6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı - 5

Deprem anında dağlardan gürültü geldiğini belirten Günay, "Çatıların yıkılması ve dağlardan ses geldiğini duyduk ve sabah uyandığımızda dağların yarıldığını gördük. Dağların bazı yerlerinde çökme bazı yerlerinde de yükselme var. Dağlarda kilometrelerce uzunlukta çatlaklar ve yarılmalar oluştu. Dağlardaki yarıklar ilçe merkezinden çok rahat görülüyor." diye konuştu.

Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı - 6

Günay, yarıkların Adıyaman girişinden başlayıp 2 bin 600 rakımlı dağın tepesine kadar uzandığını kaydetti.

Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı - 7

Yarılan dağın depremin etkisini gözler önüne serdiğini anlatan Günay, şöyle devam etti:

"Dağlardan gelen ses ikinci depreme kadar dinmedi. Rüzgar esintisine benzer derinden sesler geliyordu. Zaten kar da vardı ve deprem sırasında elektrik kesildi. Korku yaşadık. Allah bu korkuyu kimseye yaşatmasın. Depremde çatılarımız yıkıldı."

Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı - 8

Gelir kaynakları olan çatılardaki tütünlerin de selde zarar gördüğünü belirten Günay, "Hem tarım arazileri hem de tarlaların kenarındaki duvarlarda hasar oluştu. Tarlalardan kayan toprakları tekrar doldurmak zorunda kalacağız. Hem maddi hem de manevi zarara uğradık." ifadelerini kullandı.

Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı - 9

Ali Yıldız ise depremde Adıyaman'daki evlerinin yıkıldığını ve Çelikhan ilçesine taşındığını söyleyerek, "Karşıda görülen dağdan da belli oluyor ki oluşan yarıklar ve çatlaklar depremin etkisini gözler önüne seriyor. Çatlakların uzunluğu çok fazla. Bazı dağlarda çökme bazılarında da yükselme var." dedi.

Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı - 10
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