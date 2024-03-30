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Kars Belediye başkan adayları kimlerdir? Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye başkanı kimdir?

Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kars Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kars Belediyesini hangi parti kazandı ve Kars Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kars yerel seçim sonuçları..

Kars Belediye başkan adayları kimlerdir? Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye başkanı kimdir? - 1

KARS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kars Belediyesini12.192 alınan oy ve  %29.58
oy oranı ile HDP adayı Ayhan Bilgen kazanmıştır.

Kars Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 4
  • MHP 2
  • CHP 1
  • HDP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Kars Belediye başkan adayları kimlerdir? Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye başkanı kimdir? - 2

KARS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kars Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen Kimdir?


20 Temmuz 1973 tarihinde İzmit’te doğdu. Orta öğretimini Sivas Selçuk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakamlık sınavını kazanarak Erzincan Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Afyon-Sincanlı, Karabük-Yenice ve Mardin-Savur ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Dokuz ay süreli mesleki ve lisans eğitimini İngiltere’nin Nottingham şehrinde, Nottingham Üniversitesinde tamamladı.

86. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile bitirerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında ‘Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi’ konulu Yüksek Lisans yaptı.

Sivas-Akıncılar, Elazığ-Arıcak, Erzurum-İspir, Aydın-Karacasu, Kayseri-Yahyalı, Bursa-Kestel ve Ankara-Mamak ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu.

10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2020-2023 yılları arasında Yozgat Valisi olarak görev yapan Vali Ziya Polat, 9 Ağustos tarihli 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kars Valiliğine atandı.

Vali Ziya Polat, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Kars Belediye başkan adayları kimlerdir? Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye başkanı kimdir? - 3

KARS BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Kars Belediye başkan adayları kimlerdir? Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye başkanı kimdir? - 4

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