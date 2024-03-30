Kars Belediye başkan adayları kimlerdir? Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye başkanı kimdir?
Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kars Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kars Belediyesini hangi parti kazandı ve Kars Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kars yerel seçim sonuçları..
KARS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kars Belediyesini12.192 alınan oy ve %29.58
oy oranı ile HDP adayı Ayhan Bilgen kazanmıştır.
Kars Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 4
- MHP 2
- CHP 1
- HDP 1