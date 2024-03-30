Kars Belediye başkan adayları kimlerdir? Kars Belediyesi hangi partide? Kars Belediye başkanı kimdir?

KARS BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kars Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen Kimdir?

20 Temmuz 1973 tarihinde İzmit’te doğdu. Orta öğretimini Sivas Selçuk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. İçişleri Bakanlığının açtığı kaymakamlık sınavını kazanarak Erzincan Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.Sırasıyla Afyon-Sincanlı, Karabük-Yenice ve Mardin-Savur ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Dokuz ay süreli mesleki ve lisans eğitimini İngiltere’nin Nottingham şehrinde, Nottingham Üniversitesinde tamamladı.86. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarı ile bitirerek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında ‘Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi’ konulu Yüksek Lisans yaptı.Sivas-Akıncılar, Elazığ-Arıcak, Erzurum-İspir, Aydın-Karacasu, Kayseri-Yahyalı, Bursa-Kestel ve Ankara-Mamak ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu.10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2020-2023 yılları arasında Yozgat Valisi olarak görev yapan Vali Ziya Polat, 9 Ağustos tarihli 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kars Valiliğine atandı.Vali Ziya Polat, evli ve 4 çocuk babasıdır.