Kars'ta hava sıcaklığı eski 6 dereceyi gördü

Kars'ta hava sıcaklığı eksi 6 dereceye düşünce sürücüler don ve buzlanmaya karşı araçlarını korunmak için battaniyeli önlem aldı.

Kars'ta hava sıcaklığı eski 6 dereceyi gördü - 1

Kars'ta soğuk hava etkili oldu.

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Kars'ta hava sıcaklığı eski 6 dereceyi gördü - 2

Kentte termometreler sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

Kars'ta hava sıcaklığı eski 6 dereceyi gördü - 3

Kar yağışının olmadığı kent merkezinde, vatandaşlar don ve buzlanmaya karşı çeşitli tedbirler aldı.

Kars'ta hava sıcaklığı eski 6 dereceyi gördü - 4

Kapalı otoparkı olmayan sürücüler, araçlarını korunmak için battaniye ya da branda kullandı.

Kars'ta hava sıcaklığı eski 6 dereceyi gördü - 5

Özellikle motor ve araç camlarını battaniye ile kapatan sürücüler, soğuk havadan yakındı.

Kars'ta hava sıcaklığı eski 6 dereceyi gördü - 6

Tarkan Taşkıran, "Havalar artık soğumaya başladı, eksi 6'yı görüyoruz. Bazı araçlar çalışmakta zorluk çekiyor, üzerlerine battaniye atılıyor. Yüksek kesimlere de kar yağmaya başladı. Yavaş yavaş kışımız geliyor. İş yerlerinin de camları buharlaşmadan dolayı donmaya başladı." dedi.

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