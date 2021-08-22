Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu

Kurumların selin yaşandığı bölgeye seferber edildiğini anlatan Ayğan, şöyle konuştu:

"Sevindirici olan can kaybı yok, mahsur kalanlar vardı kurtarıldılar. İlk tespitlerimize göre Aynalı köyünde 8 evde ve 7 ahırda su bulunuyor. 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Kapalı olan yollar hızlı bir şekilde açılıyor"