Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu

Kars'ın Susuz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Aynalı ve Ortalar köyünde su baskını meydana geldi.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 22.08.2021 - 06:34

Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu - 1

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köylerinde gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanan su baskınında bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu - 2

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aynalı'da evlerin önünde biriken suları iş makineleriyle tahliye etti.

Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu - 3

Evlerinde ve çatılarında mahsur kalan 9 vatandaşın kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Evinde mahsur kalan 74 yaşındaki Hakan Evren'i, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesinin kepçesine alarak kurtardı. Evren, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu - 4

Mahsur kalan diğer 8 kişi de ekiplerin yardımıyla bulundukları yerlerden güvenli alanlara alındı.

İlk belirlemelere göre, Aynalı köyünde 7, Ortalar köyünde ise 4 ev ve eklentilerinde sel nedeniyle maddi hasar meydana geldi, 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu - 5

ARICILAR KURTARILDI

Susuz Kaymakamı Hamza İnam ve AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, Aynalı ve Ortalar köylerinde incelemelerde bulundu.

Aynalı ile Ortalar köyü arasındaki kırsal bölgede mahsur kalan 2 arıcı ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Sel nedeniyle kapanan grup köy yolları da yeniden ulaşıma açıldı.

Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu - 6

AFAD İl Müdürü Ayğan, yaptığı açıklamada, Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köyünde ani sağanak nedeniyle köylerde sel baskını olduğunu söyledi.

Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu - 7

Kurumların selin yaşandığı bölgeye seferber edildiğini anlatan Ayğan, şöyle konuştu:

"Sevindirici olan can kaybı yok, mahsur kalanlar vardı kurtarıldılar. İlk tespitlerimize göre Aynalı köyünde 8 evde ve 7 ahırda su bulunuyor. 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Kapalı olan yollar hızlı bir şekilde açılıyor"

Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu - 8
Ekipler sel nedeniyle, kara yolunu kapatan taş ve çamurun temizlenmesi için çalışmasını sürdürüyor.
Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu - 9
Kars'ta sağanak nedeniyle iki köyde su baskını oldu - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER