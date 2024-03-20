Kartal Belediyesi hangi partide? Kartal Belediye başkanı kimdir? Kartal Belediye başkan adayları
Kartal Belediyesi hangi partide? Kartal Belediye Başkanı kimdir? Kartal Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Kartal Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Kartal Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Kartal yerel seçim sonuçları..
KARTAL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Kartal Belediyesini 147.587 alınan oy ve %51.17 oy oranı ile CHP adayı Gökhan Yüksel kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP GÖKHAN YÜKSEL 147.587 %51.17
- AK PARTİ EBUBEKİR TAŞYÜREK 133.325 %46.22
- SAADET PARTİSİ FEHİM HAVA 4.289 %1.49
- DSP ATA CAN BEKTAŞ 753 %0.26
- TKP SELAHATTİN KURAL 739 %0.26
- VATAN PARTİSİ PERİHAN TEKİN 594 %0.21
- BTP ALİ DİCEL 499 %0.17
- DP UĞUR TAŞPINAR 435 %0.15
- BAĞIMSIZ AYSEL TEZCAN 208 %0.07