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Kartal Belediyesi hangi partide? Kartal Belediye başkanı kimdir? Kartal Belediye başkan adayları

Kartal Belediyesi hangi partide? Kartal Belediye Başkanı kimdir? Kartal Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Kartal Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Kartal Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Kartal yerel seçim sonuçları..

Kartal Belediyesi hangi partide? Kartal Belediye başkanı kimdir? Kartal Belediye başkan adayları - 1

KARTAL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Kartal Belediyesini  147.587 alınan oy ve %51.17 oy oranı ile CHP adayı Gökhan Yüksel kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları


  • CHP GÖKHAN YÜKSEL 147.587 %51.17
  • AK PARTİ EBUBEKİR TAŞYÜREK 133.325 %46.22
  • SAADET PARTİSİ FEHİM HAVA 4.289 %1.49
  • DSP ATA CAN BEKTAŞ 753 %0.26
  • TKP SELAHATTİN KURAL 739 %0.26
  • VATAN PARTİSİ PERİHAN TEKİN 594 %0.21
  • BTP ALİ DİCEL 499 %0.17
  • DP UĞUR TAŞPINAR 435 %0.15
  • BAĞIMSIZ AYSEL TEZCAN 208 %0.07

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartal Belediyesi hangi partide? Kartal Belediye başkanı kimdir? Kartal Belediye başkan adayları - 2

KARTAL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel Kimdir?

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel 18 Haziran 1987’de Kartal’da doğdu.

Eğitim hayatına Kartal Ergenekon İlkokulu ve Ortaokulu’nda başlayan Gökhan Yüksel, liseyi Marmara Eğitim Okulları’nın Özel Fen Lisesi bölümünde okudu. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve Borsa konusunda tamamladı. Halen Aston Üniversitesi’nde İşletme Doktorası ve Yerel Yönetimlerde Ekonomi ve Bütçe konularında tez çalışması yapıyor.

Gökhan Yüksel 2014 yerel seçimlerinde CHP’den Kartal Meclis Üyesi oldu. Kartal Belediyesi’nde Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı, Encümen Üyeliği ve Encümen Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2016 ve 2018 yılları arasında iki yıl Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen ve CHP adayı olarak girdiği yerel seçimde Kartal Belediye Başkanı oldu.

Kartal Belediyesi hangi partide? Kartal Belediye başkanı kimdir? Kartal Belediye başkan adayları - 3

KARTAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

HÜSEYİN KARAKAYA
GÖKHAN YÜKSEL
MEHMET MEHDİ KAYA
MEHMET TUNÇ
VEDAT TİMUROĞLU
ALTINOK ÖZ
MEHMET ALBAYRAK
NEVZAT ŞAVLUK
GÖKMEN DUMLU
KEMAL ALPER ÜRÜNKER
HÜSNİYE DİLEK ERDOĞANYILMAZ
KEMAL MERTCAN ERKOCA
ABDURRAZZAK TEMEL
REMZİ BEYRELİ
SEDAT BEYAZOĞLU
İLTAN EKMEKÇİOĞLU
MURAT ÇEKER
VEFA TÜRKSEVER

Kartal Belediyesi hangi partide? Kartal Belediye başkanı kimdir? Kartal Belediye başkan adayları - 4

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