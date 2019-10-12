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Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınmasına başlandı

İstanbul Valiliği, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında inşa edilerek mart ayında açılan ve bazı birimleri hizmete alınan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin diğer bölümlerinin de taşınmasına başlandı.

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    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
    Mart ayı itibarıyla idari birimleri ve bazı polikliniklerinde hizmete başlanılan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tam kapasite ile faaliyete geçmesi için İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan planlama doğrultusunda harekete geçildi.
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    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
    Buna göre, acil servis, yoğun bakım üniteleri ve yatak servisleri dahil diğer tüm birimlerin yeni hastane binasına taşınma süreci ilk olarak Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinin aktarımıyla başladı.

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    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
    Belirlenen iş akış planına göre gerçekleşecek olan taşınma, sabah saatlerinde ilk olarak tıbbi malzeme ve ekipmanların yeni binaya götürülmesiyle başlarken, süreç hastaların ambulanslarla periyodik olarak yeni binaya aktarılmasıyla devam edecek.
  • 4

    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
    Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastanenin yeni binasına taşınma işleminin başladığını ve yaklaşık 12 gün içerisinde sürecin tamamlanmasını planladıklarını belirtti.







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    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
    Prof. Dr. Demirhan, "Allah'tan dileğimiz, kimsenin herhangi bir şekilde yaralanmadan, herhangi bir problem olmadan yeni binaya taşınmayı temin etmek." diyerek, sağlık hizmetinin taşınma sürecinde aksamadan devam edeceğini vurguladı.
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    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasında, 192 poliklinik, 43 ameliyathane, 129 yoğun bakım ünitesi ve 1105 yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti sunulacak.

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    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
    Ayrıca, taşınma sürecinde acil birimler dışındaki bölümlerde sağlık hizmeti aksamadan devam edecek. Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinde bugün 20.00'ye kadar, Erişkin Acil Servisi'nde ise 14 Ekim Pazartesi saat 08.00'den 15 Ekim Salı saat 08.00'e kadar hizmet verilemeyecek.
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    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
  • 9

    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
  • 10

    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
  • 11

    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
  • 12

    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
  • 13

    Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınma, Prof. Dr. Recep Demirhan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşınması ne kadar sürecek
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