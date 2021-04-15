Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi

İstanbul'da Kartal sahilini saran deniz salyası çevre sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşlar, deniz salyasının neden olduğu kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi. Nefes almaktan güçlük çektiğini dile getiren vatandaşlardan Hakan Akbaş, "Kaynağını bilmiyorum ama çok pis duruyor" dedi.

DHA 15.04.2021 - 13:47

Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi - 1

İstanbul'un Kartal ilçesinde üç gündür fark edilen deniz salyası (müsilaj), çevre sakinlerinin endişelenmesine neden oldu.

MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?

Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi - 2
Sahili saran ve dibe çöktüğünde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası havadan da görüntülendi.
Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi - 3
Salyayı kirlilik olarak yorumlayan sahildekilerden Kemal Bulut, "Bu kirlilik iki, üç gündür var. Önce beyazdı sonra sarı oldu. İleride bir dere var ama oradan aktığını zannetmiyorum. Denizin altından ya da gemiler bazen gece duruyor, onlardan kaynaklanıyor olabilir" şeklinde konuştu.
Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi - 4
Arkadaşları ile birlikte sahilde gezen Hakan Akbaş ise, "Kaynağını bilmiyorum ama çok pis duruyor. İlerlerde çok fena kanalizasyon kokusu geliyor ve nefes almakta güçlük çektim. Haftada bir sahili kullanıyorum, o zaman da temiz görmek isterim" dedi.
Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi - 5
Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi - 6
Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi - 7
Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi - 8
Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi - 9
Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi - 10

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