Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahillerine kadar geldi

İstanbul'un Kartal ilçesinde başlayan deniz salyası istilası, Pendik Sahile de ulaştı. Kartal ve Pendik arasındaki sahil deniz salyası ile doldu. Marmara Denizi’nde son aylarda sık sık görülmeye başlanan deniz salyası, kartal ve Pendik Sahili boyunca uzandı. Sahili boydan boya saran deniz salyaları havadan görüntülendi. Çevredeki balıkçıları deniz salyası istilasından olumsuz etkiledi. Vatandaş Nilüfer Sert, "Daha önce Kartal Sahili'nde görülmüştü" dedi. "Şimdi Pendik Sahili'ne de geldi" diyen Sert, "Daha önce böyle bir doğa olayına rastlamamıştım" şeklinde konuştu. Sert, insanlar tedirgin olunca bilim insanlarının bu konuda açıklama yaptığını söyledi. "Korkacak bir şeyin olmadığını birkaç hafta içerisinde kendiliğinden kaybolacağını söylediler" ifadelerini kullanan Sert, "Biz de kaybolmasını bekliyoruz” dedi.