Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahillerine kadar geldi

İstanbul'un Kartal ilçesinde başlayan deniz salyası istilası, Pendik Sahile de ulaştı. Kartal ve Pendik arasındaki sahil deniz salyası ile doldu.

İHA 30.04.2021 - 13:21 | Son Güncelleme : 30.04.2021 - 13:47

Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahillerine kadar geldi - 1
Marmara Denizi’nde son aylarda sık sık görülmeye başlanan deniz salyası, kartal ve Pendik Sahili boyunca uzandı.
Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahillerine kadar geldi - 2
Sahili boydan boya saran deniz salyaları havadan görüntülendi.
Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahillerine kadar geldi - 3
Çevredeki balıkçıları deniz salyası istilasından olumsuz etkiledi.
Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahillerine kadar geldi - 4
Vatandaş Nilüfer Sert, "Daha önce Kartal Sahili'nde görülmüştü" dedi.
Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahillerine kadar geldi - 5
"Şimdi Pendik Sahili'ne de geldi" diyen Sert, "Daha önce böyle bir doğa olayına rastlamamıştım" şeklinde konuştu.
Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahillerine kadar geldi - 6
Sert, insanlar tedirgin olunca bilim insanlarının bu konuda açıklama yaptığını söyledi.
Kartal’da başlayan deniz salyası istilası Pendik Sahillerine kadar geldi - 7
"Korkacak bir şeyin olmadığını birkaç hafta içerisinde kendiliğinden kaybolacağını söylediler" ifadelerini kullanan Sert, "Biz de kaybolmasını bekliyoruz” dedi.

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