Kartepe Belediyesi hangi partide? Kartepe Belediye başkanı kimdir? Kartepe Belediye başkan adayları

KARTEPE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kartepe Belediyesi Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman Kimdir?

Kartepe Belediye Başkanı'nın kendi ağzından biyografisi şöyle;

1976 doğumluyum.

Cumhuriyet İlkokulu, İzmit Namık Kemal Ortaokulu ve Lisesinde okudum. Yüksek öğrenimimi 2001 yılında Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladım ve 1 yıllık avukatlık stajımı İzmit’te yaptım.



Askerlik hizmetimi Malatya’da muhabereci olarak tamamlayarak 2004 yılında kendime ait olan avukatlık bürosunu açtım. Halen İzmit’te avukatlık bürosunda avukatlık ve yöneticilik yapmaktayım. İlkokulda başlamış olduğum basketbol sevdasına amatör ligde lisanslı sporcu olarak halen devam etmekteyim. Kartepe, Nusretiye Mahallesinde ikamet ediyorum.



2011 yılında Ak Parti Kartepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Sırasıyla Ar-ge, Seçim İşleri ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlıkları görevlerinde bulundum.



2014 yerel seçimlerini başarı ile tamamlandıktan sonra 2015 yılında 5. Olağan Kongrede İl Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Ar-Ge’den sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildim. Sonrasında teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldum. Bu dönemde 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ve 16 Nisan 2017 Referandumunda İl SKM Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Bu dönemde yapılan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği Kocaeli Mitinglerinde Miting Komisyon Başkanlığı görevlerinde yer aldım.



2017 Yılı Ağustos ayında Ak Parti Genel Merkezimizin onayı ile Kartepe İlçe Başkanı oldum ve ilçede 24 Haziran seçimlerini yönettim. İlçe Başkanlığı görevinden Kartepe Belediye Başkan Aday Adayı olmak için istifa ederek Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Ocak 2019 tarihinde Ak Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildim. Kocaeli’nde birçok STK görevlerinde yer aldım.

Evli ve bir çocuk babasıyım.