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Kartepe Belediyesi hangi partide? Kartepe Belediye başkanı kimdir? Kartepe Belediye başkan adayları

Kartepe Belediyesi hangi partide? Kartepe Belediye Başkanı kimdir? Kartepe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli Kartepe Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli Kartepe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli Kartepe yerel seçim sonuçları..

Kartepe Belediyesi hangi partide? Kartepe Belediye başkanı kimdir? Kartepe Belediye başkan adayları - 1

KARTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Kartepe Belediyesini  40.859 alınan oy ve %57.93 oy oranı ile AK Parti adayı Muhammet Mustafa Kocaman kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK PARTİ MUHAMMET KOCAMAN 40.859 %57.93
  • CHP CUMHUR KARAKADILAR 19.997 %28.35
  • DSP TEMEL OFLUOĞLU 5.191 %7.36
  • SAADET İBRAHİM BIYIKLI 3.613 %5.12
  • DP AHMET KERİM KIVANÇ 687 %0.97
  • BTP ALİ OSMAN ÇAKAR 190 %0.27

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartepe Belediyesi hangi partide? Kartepe Belediye başkanı kimdir? Kartepe Belediye başkan adayları - 2

KARTEPE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kartepe Belediyesi Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman Kimdir?

Kartepe Belediye Başkanı'nın kendi ağzından biyografisi şöyle;

1976 doğumluyum.

Cumhuriyet İlkokulu, İzmit Namık Kemal Ortaokulu ve Lisesinde okudum. Yüksek öğrenimimi 2001 yılında Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladım ve 1 yıllık avukatlık stajımı İzmit’te yaptım.


Askerlik hizmetimi Malatya’da muhabereci olarak tamamlayarak 2004 yılında kendime ait olan avukatlık bürosunu açtım. Halen İzmit’te avukatlık bürosunda avukatlık ve yöneticilik yapmaktayım. İlkokulda başlamış olduğum basketbol sevdasına amatör ligde lisanslı sporcu olarak halen devam etmekteyim. Kartepe, Nusretiye Mahallesinde ikamet ediyorum.


2011 yılında Ak Parti Kartepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Sırasıyla Ar-ge, Seçim İşleri ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlıkları görevlerinde bulundum.

2014 yerel seçimlerini başarı ile tamamlandıktan sonra 2015 yılında 5. Olağan Kongrede İl Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Ar-Ge’den sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildim. Sonrasında teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı oldum. Bu dönemde 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ve 16 Nisan 2017 Referandumunda İl SKM Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Bu dönemde yapılan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif ettiği Kocaeli Mitinglerinde Miting Komisyon Başkanlığı görevlerinde yer aldım.


2017 Yılı Ağustos ayında Ak Parti Genel Merkezimizin onayı ile Kartepe İlçe Başkanı oldum ve ilçede 24 Haziran seçimlerini yönettim. İlçe Başkanlığı görevinden Kartepe Belediye Başkan Aday Adayı olmak için istifa ederek Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Ocak 2019 tarihinde Ak Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildim. Kocaeli’nde birçok STK görevlerinde yer aldım.

Evli ve bir çocuk babasıyım.

Kartepe Belediyesi hangi partide? Kartepe Belediye başkanı kimdir? Kartepe Belediye başkan adayları - 3

KARTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN
  • NİLAY MERTTÜRK
  • HALUK TAMYÜKSEL
  • FEHMİ TOY
  • BERAT KANSU
  • İBRAHİM ERGİN
  • SALİH ÇALIŞGAN
  • SÜLEYMAN ERDEM
  • MUAMMER KUZUBAŞ
  • GÖKHAN AVCI
  • AHMET POLAT
  • AHMET CENGİZ
  • YUSUF NUHOĞLU

İBRAHİM ETHEM AKBUĞA
Kartepe Belediyesi hangi partide? Kartepe Belediye başkanı kimdir? Kartepe Belediye başkan adayları - 4

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