Kasanın fiyatı limonu geçti

Haberler - DHA 15.11.2021 - 14:45 | Son Güncelleme : 15.11.2021 - 15:53
Birinci sınıf limonun 60 kuruşa satıldığını söyleyen Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, orta kalite limonların 50 kuruşa, düşük kaliteli limonların 25 kuruşa satıldığını belirtti.
Batman, ürünlerin taşındığı 20 kiloluk boş plastik kasanın içindeki üründen daha pahalı olduğunu belirterek, "Plastik kasa şu anda 17 liradan satılıyor. Kasaya koyduğumuz orta kalite limon 10 lira, en kaliteli limon 12 lira yapıyor’’ ifadelerini kullandı.
İç ve dış piyasada talep görmemesi nedeniyle üreticilerin çoğu limonlarını ağaçlardan toplamamaya başladı.
Yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan limon, düşen fiyatları nedeniyle de üreticisini üzdü.
Batman, limonun halde 25 kuruşa alıcı bulamazken, İstanbul’da çok yüksek fiyatlara satılmasının morallerini bozduğunu söyleyerek, "Üreticilerin Allah yardımcısı olsun. Bir iki yıl sonra limonu dolarla almaya başlayacağız. Üreticiler limon ağaçlarını kesmeye başladı" dedi.
Limon fiyatını yarım litre hazır su fiyatıyla karşılaştıran Batman, "Yarım litre limon suyu için 2 kilo limon kullandığımızı varsayarsak 50 kuruşa doluyor. Şu anda limon suyu sudan ucuz. Plastik kasa şu an 17 liradan satılıyor. Kasaya koyduğumuz orta kalite limon 10 lira, en kaliteli limon 12 lira yapıyor. En kaliteli 60 kuruşluk limonu kasayla sattığımızda yine kasanın fiyatını karşılamıyor" diye konuştu.