Kasım ayında 50 yıl önceye dönüş | Kadıoğlu: Son yağış ve fırtınalar bizim normal hava sistemimiz
Türkiye, iklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda kış aylarında, yılın sıcak aylarında görülen gök gürültülü fırtına gibi konvektif yağışları beklenenden daha fazla alıyor. Ancak bu yılın kasım ayının ortasından itibaren ani sıcaklık düşüşü ve şiddetli sağanaklar etkisini hissettirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, kasım ayında ülke genelinde etkili olan fırtına ve yağışların normal olduğunu söyledi. “Bu yıl kasım ayının ortasında karşılaştığımız cephe sistemi, bizim 50 yıl önceki normal hava sistemimizdir.” diyen Kadıoğlu, “İklim değişikliğinin alçak basınç merkezlerinin yörüngelerini etkilemediği zamanlardan bir hatıra.” ifadelerini kullandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bu ay ortasında başlayan ve kuvvetli yağışlara neden olan sistemin, Türkiye’nin 50 yıl önceki normal hava sistemi olduğunu söyledi.