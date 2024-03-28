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Kastamonu Belediye başkan adayları kimlerdir? Kastamonu Belediyesi hangi partide? Kastamonu Belediye başkanı kimdir?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Kahramanmaraş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları..

Kastamonu Belediye başkan adayları kimlerdir? Kastamonu Belediyesi hangi partide? Kastamonu Belediye başkanı kimdir? - 1

KASTAMONU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kastamonu Belediyesini 30.621 alınan oy ve %49.55 oy oranı ile MHP adayı RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU kazanmıştır.

Kastamonu Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 10
  • MHP 7
  • CHP 3

TÜRKİYE HABERLERİ

Kastamonu Belediye başkan adayları kimlerdir? Kastamonu Belediyesi hangi partide? Kastamonu Belediye başkanı kimdir? - 2

KASTAMONU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kastamonu Belediyesi Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu Kimdir?

8 Mart 1967 tarihinde Kastamonu Taşköprü’de doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Taşköprü’de tamamladıktan sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı ve 1991 yılında yükseköğrenimini burada tamamladı.

Galip Vidinlioğlu ülkücü hareketle 12 Eylül darbesi döneminde tanıştı. 1989 – 1991 yıllarında okul başkanlığı, yine aynı dönemde Atatürk öğrenci sitesinde yurt başkanlığı yaptı.

1991 yılında Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve bir buçuk yıla yakın bir süre Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi’nde acil hekimi olarak çalıştı. 1994 – 1997 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Göz Kliniği’nde çalıştı.

Vidinlioğlu, Kastamonu Devlet Hastanesi Göz Kliniği’ne tayinini isteyerek, burada göreve başladı. Yaklaşık 9 yıl Devlet Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 

Tabip odası’nda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunan Vidinlioğlu ayrıca; Türk Ocağı’nın üst kurul delegesi ve. Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Vakfı yönetim kurulu üyesidir. Felsefe, sosyoloji ve edebiyatla yakından ilgilenen Vidinlioğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.


Kastamonu Belediye başkan adayları kimlerdir? Kastamonu Belediyesi hangi partide? Kastamonu Belediye başkanı kimdir? - 3

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Kastamonu Belediye başkan adayları kimlerdir? Kastamonu Belediyesi hangi partide? Kastamonu Belediye başkanı kimdir? - 4

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