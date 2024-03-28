Kastamonu Belediye başkan adayları kimlerdir? Kastamonu Belediyesi hangi partide? Kastamonu Belediye başkanı kimdir?
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kahramanmaraş Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Kahramanmaraş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları..
KASTAMONU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kastamonu Belediyesini 30.621 alınan oy ve %49.55 oy oranı ile MHP adayı RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU kazanmıştır.
Kastamonu Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 10
- MHP 7
- CHP 3