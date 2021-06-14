'Katil arı' Kastamonu ormanlarında

DHA 14.06.2021 - 10:43
Bölgede görülen gal arısı sonrası Beltepe köyüne gelen Kastamonu Arıcılar Birliği üyesi ve Cide temsilcisi Bahri Kısa, kestane ormanlarını gezerek gal arısının ağaçlara verdiği zararları inceledi.
Bahri Kısa, gal arısı nedeniyle yüzde 70'e varan verim kayıplarının olacağını ifade ederek, "Gal arısı dediğim illet Cide'ye de ulaştı. Arıcılarımızın ve kestane meyvesiyle geçinen ailelere, yüzde 70 oranında bal ve kestane meyvesi kaybı vereceğini düşünüyoruz. Daha önce Zonguldak ve Bartın illerinde de görülen bu hastalık sonrası oralarda biyolojik bir çalışma başlatılmış. Yetkililerden en yakın zamanda Cide'de de aynı çalışmanın başlatılmasını, bal ve kestane meyvesiyle geçimini sağlayan köylülerin bu illetten kurtulmasını istiyoruz" diye konuştu.
Kestane meyvesi toplayarak geçimini sağlayan Kerem Yılmaz da şunları söyledi:
Kendimi bildim bileli hem kestanenin meyvesini topluyorum hem de arıcılıkla geçiniyorum. Zaten 25 yıldır süren dal kanseri denilen hastalıkla mücadelemiz var. Maalesef bu yıl gal arısı denen böcek de musallat oldu kestaneye. Bunun biyolojik bir mücadelesi varmış. Torymus Sinensis adlı böcek salınıp bunun mücadelesi yapılıyormuş. Yetkililerden Cide'ye laboratuvarının kurulup buraya salınmasını istiyoruz.