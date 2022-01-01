Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu

Kış turizminin merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu yaşanıyor. 2022'nin ilk gününde kayak pistleri hem otellerde konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 01.01.2022 - 17:12 | Son Güncelleme : 01.01.2022 - 17:17

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 1

BURSA - ULUDAĞ

Uludağ'da yeni yılın ilk günü yoğunluk yaşanıyor.

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 2

BURSA - ULUDAĞ

Yeni yılın ilk gününde Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece, kar kalınlığı ise 40 santimetre olarak ölçüldü. 

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 3

BURSA - ULUDAĞ

Uludağ'daki kayak pistleri hem konaklayan hem de günübirlik tatilcilerle doldu.

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 4

BURSA - ULUDAĞ

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 5

KARS - CIBILTEPE

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı.

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 6

KARS - CIBILTEPE

Doğu Ekspresi, kara ve hava yoluyla yurdun çeşitli bölgelerinden ve başta İran olmak üzere komşu ülkelerden Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı turistler, otellerde yoğunluk oluşturdu.

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 7

KARS - CIBILTEPE

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 8

KARS - CIBILTEPE

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 9

KASTAMONU - ILGAZ DAĞI 

'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 10

KASTAMONU - ILGAZ DAĞI 

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe ve Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 11

KASTAMONU - ILGAZ DAĞI 

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 12

KASTAMONU - ILGAZ DAĞI 

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 13

KASTAMONU - ILGAZ DAĞI 

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 14

KASTAMONU - ILGAZ DAĞI 

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 15

ERZURUM - PALANDÖKEN

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi yılın ilk gününde çok sayıda kayakseveri ağırlıyor.

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 16

ERZURUM - PALANDÖKEN

Kar kalınlığının 85 santimetre ölçüldüğü 3 bin 200 rakımlı merkeze gelenler, kızağa binip snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 17

ERZURUM - PALANDÖKEN

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 18

ERZURUM - PALANDÖKEN

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 19

ERZURUM - PALANDÖKEN

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 20

ERZURUM - PALANDÖKEN

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 21

BOLU - KARTALKAYA

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni yılın ilk kar yağışı etkili oluyor.

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 22

BOLU - KARTALKAYA

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 23

BOLU - KARTALKAYA

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 24

ANKARA - ELMADAĞ

Başkentliler yeni yılın ilk gününde Elmadağ Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 25

ANKARA - ELMADAĞ

Yeni yıla Ankara'da giren Başkentli ailelerin hafta sonu tercihlerinden biri oldu.

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 26

ANKARA - ELMADAĞ

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 27

ANKARA - ELMADAĞ

Kayak merkezlerinde yeni yıl yoğunluğu - 28

ANKARA - ELMADAĞ

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