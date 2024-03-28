imsakiye

Kaygan yolda feci kaza: TIR devrildi, alçıpanlar otomobilin üzerine düştü

Sivas'ın Gürün ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR'ın üzerindeki alçıpan malzemelerin üzerine düştüğü otomobilde sürücü Çetin Karaşin'in ardından yanındaki Ali Osman Güneş de hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaygan yolda feci kaza: TIR devrildi, alçıpanlar otomobilin üzerine düştü - 1

Gürün- Darende kara yolunun Çayboyu Mahallesi yakınlarında Mehmet Adımlı yönetimindeki alçıpan yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kaygan yolda feci kaza: TIR devrildi, alçıpanlar otomobilin üzerine düştü - 2

TIR'ın üzerindeki alçıpan malzemeler karşı yönden gelen Çetin Karaşin yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi.

Kaygan yolda feci kaza: TIR devrildi, alçıpanlar otomobilin üzerine düştü - 3

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaygan yolda feci kaza: TIR devrildi, alçıpanlar otomobilin üzerine düştü - 4

Kazada otomobil sürücüsü Karaşin hayatını kaybederken, Ali Kargı, Ali Osman Güneş ve Abidin Kargı ile TIR şoförü Adımlı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaygan yolda feci kaza: TIR devrildi, alçıpanlar otomobilin üzerine düştü - 5

Yaralılardan Ali Osman Güneş de sabah saatlerinde tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER