Kaygan yolda feci kaza: TIR devrildi, alçıpanlar otomobilin üzerine düştü
Sivas'ın Gürün ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR'ın üzerindeki alçıpan malzemelerin üzerine düştüğü otomobilde sürücü Çetin Karaşin'in ardından yanındaki Ali Osman Güneş de hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Gürün- Darende kara yolunun Çayboyu Mahallesi yakınlarında Mehmet Adımlı yönetimindeki alçıpan yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.