Kayıp denizcileri arama çalışmaları 18’inci gününde (Nene Hatun Acil Durum Gemisi de bölgede)
Zonguldak’ta şiddetli fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp batan Kafkametler isimli geminin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. TCG Akın arama ve kurtarma gemisinin yer aldığı arama çalışmalarına Karadeniz Ereğli Limanı’na ulaşan “Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi” de destek veriyor.
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor.