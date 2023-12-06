Kayıp denizcileri arama çalışmaları 18’inci gününde (Nene Hatun Acil Durum Gemisi de bölgede)

“TCG Akın” arama ve kurtarma gemisinin yer aldığı arama çalışmalarına Karadeniz Ereğli Limanı’na ulaşan “Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi” de destek veriyor, geminin dalgıçları da arama çalışmalarına katılıyor.

Her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan ve gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun’un batan gemiye ilişkin daha sonra gerçekleştireceği işlemler, dalgıçların çalışmaları ve yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.