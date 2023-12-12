Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 24’üncü gün | Ekiplerin hedefi Kafkametler’in yaşam alanı
Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 24 gündür sürüyor. Su altında dalgıçlar arama çalışması yaparken, Nene Hatun Gemisi ile de geminin yaşam alanına ulaşılmaya çalışılıyor.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kafkametler isimli geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarında 24’üncü güne girildi.Bölgedeki çalışamlar hava, deniz ve karada devam ediyor.