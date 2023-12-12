Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 24’üncü gün | Ekiplerin hedefi Kafkametler’in yaşam alanı

Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 24 gündür sürüyor. Su altında dalgıçlar arama çalışması yaparken, Nene Hatun Gemisi ile de geminin yaşam alanına ulaşılmaya çalışılıyor.

Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 24’üncü gün | Ekiplerin hedefi Kafkametler’in yaşam alanı - 1

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kafkametler isimli geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarında 24’üncü güne girildi.

Bölgedeki çalışamlar hava, deniz ve karada devam ediyor.

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Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 24’üncü gün | Ekiplerin hedefi Kafkametler’in yaşam alanı - 2

Çalışmalarda Nene Hatun Gemisi, geminin ulaşılamayan, balçık ve kumla kaplı yaşam alanına ulaşmak için çalışıyor.

Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 24’üncü gün | Ekiplerin hedefi Kafkametler’in yaşam alanı - 3

Dalgıçlar da su altındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp denizcileri arama çalışmalarında 24’üncü gün | Ekiplerin hedefi Kafkametler’in yaşam alanı - 4

Dün akşam saatlerinde çalışmaların yapıldığı alanı gören Bozhane Limanı’ndaki batan gemide yağcı olarak görev yapan Ömer Hetip’in ailesi de çadır kurarak, arama çalışmalarından gelecek haberi bekliyor.

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