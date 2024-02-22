Kayıp madencilerin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor: “Ben anneyim ve hissediyorum, çocuğum yaşıyor”

“ÇOCUĞUMU ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİM”

Olayın ardından bölgeye gelen işçilerin ailelerinin ise çocuklarının kurtarılma umudu ile bekleyişleri sürüyor. 1,5 yıl önce Gamze Yıldız ile dünyaevine giren ve olay günü toprak altında kalan Uğur Yıldız’ın annesi Sevda Yıldız gözyaşı dökerek, “Benim çocuğumu bir an önce bana versinler. Ben anneyim ve hissediyorum. Benim çocuğum yaşıyor. Ama bu gidişle ve çalışmaya göre, oğlum açlıktan ölecek. Bir an önce bu işi çözsünler ve çocuğumu versinler. Ben alıp evime götüreyim. Yeter artık. İlk 2 gün 'yağmur yağıyor, toprak kayıyor' denildi. 2 gün çalışma oldu, bir arpa boyu yol alınamadı. Onların bize söylediği uzun bir süreç ve ayları bulur. Benim dayanacak gücüm ve sabrım yok. Ben çocuğumu almadan burayı terk etmeyeceğim.” diye konuştu.