Kayıp madencilerin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor: “Ben anneyim ve hissediyorum, çocuğum yaşıyor”
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasında mahsur kalan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar, bölgedeki yeni heyelan riski nedeniyle durduruldu. Madenci yakınlarının bölgedeki endişeli bekleyişi ise sürüyor. Toprak altında kalan 9 maden işçisinden biri olan Uğur Yıldız’ın annesi Sevda Yıldız, “Çocuğumu bir an önce bana versinler. Ben anneyim ve hissediyorum. Benim çocuğum yaşıyor.” dedi.
Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası’nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28’de kaydı.
Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan bir su gibi vadiye doğru aktı.
9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.