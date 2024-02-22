Kayıp madencilerin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor: “Ben anneyim ve hissediyorum, çocuğum yaşıyor”

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasında mahsur kalan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar, bölgedeki yeni heyelan riski nedeniyle durduruldu. Madenci yakınlarının bölgedeki endişeli bekleyişi ise sürüyor. Toprak altında kalan 9 maden işçisinden biri olan Uğur Yıldız’ın annesi Sevda Yıldız, “Çocuğumu bir an önce bana versinler. Ben anneyim ve hissediyorum. Benim çocuğum yaşıyor.” dedi.

Kayıp madencilerin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor: “Ben anneyim ve hissediyorum, çocuğum yaşıyor” - 1

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası’nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28’de kaydı.

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan bir su gibi vadiye doğru aktı.

9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp madencilerin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor: “Ben anneyim ve hissediyorum, çocuğum yaşıyor” - 2

Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için Erzincan başta olmak üzere, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'nden gelen AFAD ekipleri de görev aldı.

Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bölgede 3 gün önce yaşanan toprak hareketliliği nedeniyle çalışmalar durduruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın bölgede oluşturulan kriz merkezinde koordinasyonu ise devam ediyor.
Kayıp madencilerin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor: “Ben anneyim ve hissediyorum, çocuğum yaşıyor” - 3

“ÇOCUĞUMU ALMADAN BURAYI TERK ETMEYECEĞİM”

Olayın ardından bölgeye gelen işçilerin ailelerinin ise çocuklarının kurtarılma umudu ile bekleyişleri sürüyor. 1,5 yıl önce Gamze Yıldız ile dünyaevine giren ve olay günü toprak altında kalan Uğur Yıldız’ın annesi Sevda Yıldız gözyaşı dökerek, “Benim çocuğumu bir an önce bana versinler. Ben anneyim ve hissediyorum. Benim çocuğum yaşıyor. Ama bu gidişle ve çalışmaya göre, oğlum açlıktan ölecek. Bir an önce bu işi çözsünler ve çocuğumu versinler. Ben alıp evime götüreyim. Yeter artık. İlk 2 gün 'yağmur yağıyor, toprak kayıyor' denildi. 2 gün çalışma oldu, bir arpa boyu yol alınamadı. Onların bize söylediği uzun bir süreç ve ayları bulur. Benim dayanacak gücüm ve sabrım yok. Ben çocuğumu almadan burayı terk etmeyeceğim.” diye konuştu.

Kayıp madencilerin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor: “Ben anneyim ve hissediyorum, çocuğum yaşıyor” - 4

“ARTIK HER ŞEYİ KABULLENDİK”

Baba Ali Ekber Yıldız ise, “Benim çocuğum 3 gün önce sağdı. Artık her şeyi kabullendik. Bir an önce çocuğumu bize versinler. Hayallerimizi aldılar, kolumuzu kanadımı kırdılar. Buraya bilinçli insanları getirsinler. Orada bir canlı kalmadı ki. Artık kayma varsa da tamamen kaydırsınlar. Olan garibanlara oluyor.” dedi.

Kayıp madencilerin ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor: “Ben anneyim ve hissediyorum, çocuğum yaşıyor” - 5
DAHA FAZLA GÖSTER