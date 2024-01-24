Kayıp Türk mürettebatı arama çalışmalarında 12'nci gün

Çalışmalar 12'nci günde sürerken, Bartın ve Zonguldak arasında, denizde 3 bin 720 kilometrekarelik alanda Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 bot ve 30 personel ile arama yapılıyor.