Kayıp olarak aranıyordu, ardından vahşet çıktı: Cesedinden geriye kalanlar poşetin içinde bulundu

İstanbul Çatalca’da 1 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4’ü sağır ve dilsiz 5 kişinin gösterdiği dere içinde yapılan aramada, Berberoğlu’nun poşete konulmuş ceset parçaları bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu, ardından vahşet çıktı: Cesedinden geriye kalanlar poşetin içinde bulundu - 1

İstanbul’da kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu’nun cinayete kurban gittiği belirlendi.

Çatalca’da 12 Mayıs 2023 günü polise yapılan bir kayıp müracaatı üzerine soruşturma açıldı.

Polis bir karavanda yalnız başına yaşayan Mehmet Berberoğlu’nu bulmak için soruşturmayı derinleştirirken, ölen kişinin cep telefonu kayıtları inceleme altına alındı.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin sık sık sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim Ç. ve Murat A. ile buluştuğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine iki isim, çevresindeki kişilerle birlikte takibe alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp olarak aranıyordu, ardından vahşet çıktı: Cesedinden geriye kalanlar poşetin içinde bulundu - 2

5 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada olay günü Mehmet Berberoğlu ile Kerim Ç., eşi Mediha Ç, Murat A. ve birlikte yaşadığı eşi Gizem Ç. ile Nermin A.’nın aynı evde oldukları belirlendi.

Yapılan çalışmalarda Mehmet Berberoğlu’nun alkolün etkisiyle Mediha Ç. ile Gizem Ç.’ye sarkıntılık ettiği bu nedenle evde kavga çıktığı tespit edildi.
Kayıp olarak aranıyordu, ardından vahşet çıktı: Cesedinden geriye kalanlar poşetin içinde bulundu - 3

ÖNCE DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER, SONRA DEREYE ATTILAR

Polis bu gelişme üzerine operasyon için düğmeye bastı. İstanbul ve İzmir’de yapılan operasyonlarda olayla ilgili şüpheliler Kerim Ç., Mediha Ç., Murat A., Gizem Ç. ve Nermin A. gözaltına alındı.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada sarkıntılık olayının ardından Kerim Ç. ve Murat A.’nın Mehmet Berberoğlu’nu döverek öldürdükleri ardından cesedi evdekilerin yardımıyla bir poşete koyarak Çatalca’da ıslah edilmiş derenin içine attıkları ortaya çıktı.
Kayıp olarak aranıyordu, ardından vahşet çıktı: Cesedinden geriye kalanlar poşetin içinde bulundu - 4

CESET BULUNDU

Çatalca Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin cesedi attıkları yer olarak gösterdikleri ıslah edilmiş derede arama yapıldı.

Yapılan aramada büyük poşet içinde Mehmet Berberoğlu’nun poşet içine konmuş cesedinden geriye kalanlar bulundu.

Çatalca Emniyet Müdürlüğünde işlemleri yapılan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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