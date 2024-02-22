Kayıp olarak aranıyordu, ardından vahşet çıktı: Cesedinden geriye kalanlar poşetin içinde bulundu
İstanbul Çatalca’da 1 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu’nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4’ü sağır ve dilsiz 5 kişinin gösterdiği dere içinde yapılan aramada, Berberoğlu’nun poşete konulmuş ceset parçaları bulundu.
İstanbul’da kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu’nun cinayete kurban gittiği belirlendi.
Çatalca’da 12 Mayıs 2023 günü polise yapılan bir kayıp müracaatı üzerine soruşturma açıldı.
Polis bir karavanda yalnız başına yaşayan Mehmet Berberoğlu’nu bulmak için soruşturmayı derinleştirirken, ölen kişinin cep telefonu kayıtları inceleme altına alındı.Yapılan çalışmalarda şüphelinin sık sık sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim Ç. ve Murat A. ile buluştuğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine iki isim, çevresindeki kişilerle birlikte takibe alındı.