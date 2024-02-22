Kayıp olarak aranıyordu, ardından vahşet çıktı: Cesedinden geriye kalanlar poşetin içinde bulundu

ÖNCE DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER, SONRA DEREYE ATTILAR

Polis bu gelişme üzerine operasyon için düğmeye bastı. İstanbul ve İzmir’de yapılan operasyonlarda olayla ilgili şüpheliler Kerim Ç., Mediha Ç., Murat A., Gizem Ç. ve Nermin A. gözaltına alındı.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada sarkıntılık olayının ardından Kerim Ç. ve Murat A.’nın Mehmet Berberoğlu’nu döverek öldürdükleri ardından cesedi evdekilerin yardımıyla bir poşete koyarak Çatalca’da ıslah edilmiş derenin içine attıkları ortaya çıktı.