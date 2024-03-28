Kayseri Belediye başkan adayları kimlerdir? Kayseri Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?
Kayseri Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kayseri Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Kayseri Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kayseri yerel seçim sonuçları..
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesini 500.621 alınan oy ve %63.39 oy oranı ile AK Parti adayı MEMDUH BÜYÜKKILIÇ kazanmıştır.
Kayseri Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
- AK Parti 11
- MHP 4
- İyi Parti 1