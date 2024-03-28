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Kayseri Belediye başkan adayları kimlerdir? Kayseri Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kayseri Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Kayseri Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kayseri yerel seçim sonuçları..

Kayseri Belediye başkan adayları kimlerdir? Kayseri Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesini 500.621 alınan oy ve %63.39 oy oranı ile AK Parti adayı MEMDUH BÜYÜKKILIÇ kazanmıştır.

Kayseri Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 11
  • MHP 4
  • İyi Parti 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri Belediye başkan adayları kimlerdir? Kayseri Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

KAYSERİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı MEMDUH BÜYÜKKILIÇ kimdir?


25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de (Şıhlı) doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu.

Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı.

Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında FP'den Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.
Kayseri Belediye başkan adayları kimlerdir? Kayseri Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Kayseri Belediye başkan adayları kimlerdir? Kayseri Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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