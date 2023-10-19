Kayseri’de 180 paraşütçü komandoyla hava indirme tatbikatı
Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen ve gece başlayan “Erciyes-2023 Tatbikatı” hava indirme operasyonuyla sona erdi. Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki 180 paraşütçü komando, bölgeye indi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı’nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında da görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası’nda yapıldı.