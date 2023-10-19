Kayseri’de 180 paraşütçü komandoyla hava indirme tatbikatı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı’nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında da görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası’nda yapıldı.