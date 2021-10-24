Kayseri'de arazi kavgası: 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde akrabalar arasında arazi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kardeş hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. Olayın şüphelisi E.G. gözaltına alındı.

Haberler 24.10.2021 - 18:20

Kayseri'de arazi kavgası: 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı - 1
Kayseri'de arazi kavgasında 3 kardeş öldü, anne ağır yaralandı.
Kayseri'de arazi kavgası: 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı - 2
Tomarza ilçesine bağlı İmamkulu Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında arazi yüzünden husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı.
Kayseri'de arazi kavgası: 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı - 3
E.G., yanında bulunan silahla dayısının oğulları Selim G., Bayram G., Efendi G. ve anneleri Elif G.'ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kayseri'de arazi kavgası: 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı - 4
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selim G. ve Bayram G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ambulansla hastaneye sevk edilen Efendi G. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Elif G. ile birlikte yaralanan 4 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kayseri'de arazi kavgası: 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı - 5
Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden kardeşlerin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kayseri'de arazi kavgası: 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı - 6
Olayın şüphelisi E.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de arazi kavgası: 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı - 7

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