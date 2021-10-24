Kayseri'de arazi kavgası: 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı

E.G., yanında bulunan silahla dayısının oğulları Selim G., Bayram G., Efendi G. ve anneleri Elif G.'ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selim G. ve Bayram G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ambulansla hastaneye sevk edilen Efendi G. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Elif G. ile birlikte yaralanan 4 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.