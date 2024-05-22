Kayseri’de dava öncesi silahlı çatışma endişesi
Kayseri’de Sözleşmeli Er Turgut Uzun’un yaşamını yitirdiği, Adem Oral’ın ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dosyanın görüleceği Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Mahkemenin yazısında, tarafların daha önce adliyede kavga ettiği ve yargılama süreci sırasında da silahlı çatışma ihtimalinin olduğu belirtildi.
Kayseri’de sözleşmeli erin öldüğü kavga davasının, silahlı çatışma ihtimali nedeniyle başka bir şehre nakledilmesi talep edildi.