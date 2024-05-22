Kayseri’de dava öncesi silahlı çatışma endişesi

Kayseri’de Sözleşmeli Er Turgut Uzun’un yaşamını yitirdiği, Adem Oral’ın ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dosyanın görüleceği Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Mahkemenin yazısında, tarafların daha önce adliyede kavga ettiği ve yargılama süreci sırasında da silahlı çatışma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Kayseri’de dava öncesi silahlı çatışma endişesi - 1

Kayseri’de sözleşmeli erin öldüğü kavga davasının, silahlı çatışma ihtimali nedeniyle başka bir şehre nakledilmesi talep edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri’de dava öncesi silahlı çatışma endişesi - 2

Olay, geçen yıl 30 Aralık günü saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi’nde meydana geldi.

Pazarcı Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir, meyve-sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kayseri’de dava öncesi silahlı çatışma endişesi - 3

Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral’ın arkadaşı olan ve izninde Kayseri’ye gelen Sözleşmeli Er Turgut Uzun başından, Adem Oral ayaklarından yaralandı.

Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Turgut Uzun, hastanede yaşamını yitirdi, Adem Oral tedavisi sonrası taburcu edildi.

Çalışma başlatan polis, Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir’i kentin farklı adreslerinde yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kayseri’de dava öncesi silahlı çatışma endişesi - 4

3’ER KEZ MÜEBBET İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonrası iddianame düzenledi. İddianamede, Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında Sözleşmeli Er Turgut Uzun’a karşı olan eylemlerinden dolayı 1 kez kasten adam öldürme suçundan, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral’a karşı eylemlerinden dolayı da 2 kez de kasten adam öldürmeye teşebbüs etme suçundan olmak üzere toplam 3’er kez müebbet hapis cezası istendi.

Kayseri’de dava öncesi silahlı çatışma endişesi - 5

Olayda yaşamını yitiren Turgut Uzun’un yaralanan arkadaşı, tutuksuz müşteki-sanık Adem Oral ve ağabeyi tutuksuz müşteki sanık Nuh Oral hakkında ise Kerem, Sıddık Can ve Nimet Taşdemir’e karşı eylemlerinden dolayı kasten adam öldürmeye teşebbüs etme suçundan 3’er kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Kayseri’de dava öncesi silahlı çatışma endişesi - 6

SİLAHLI ÇATIŞMA ENDİŞESİ

Dosyanın geldiği Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi.

Taraflar arasında adliyede de kavga yaşandığının belirtildiği yazıda, “Sanık, tanık ve müşteki sayısının fazla olması, duruşma öncesi tarafların silah taşıma olasılığı ile adliye dışında silahlı çatışma yaşanabileceği ihtimalinin mevcut olduğu, sağlıklı bir yargılama yapılamayacağı, gerek mahkeme heyeti gerekse de tarafların can güvenliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından davanın başka bir ile nakledilmesi talep olunur.” denildi.
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