Kayseri’de dava öncesi silahlı çatışma endişesi

3’ER KEZ MÜEBBET İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonrası iddianame düzenledi. İddianamede, Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında Sözleşmeli Er Turgut Uzun’a karşı olan eylemlerinden dolayı 1 kez kasten adam öldürme suçundan, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral’a karşı eylemlerinden dolayı da 2 kez de kasten adam öldürmeye teşebbüs etme suçundan olmak üzere toplam 3’er kez müebbet hapis cezası istendi.