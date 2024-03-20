Kayseri’de estetik operasyon sonrası ölüm: İhmal iddiasına soruşturma başlatıldı

“Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının da kim olduğunu ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz. Kendisi Azerbaycan uyrukluymuş.” diyen acılı kardeş, şöyle devam etti:

“Ağzında yaklaşık 10 tane implant var. Bu e-Nabız’dan görüntülenebiliyor. Ablam zaten daha önceden de vücuduna morfin almış. Bütün bunlar bilindiği halde ablamı 1,5 ay içinde nasıl ameliyata sokabiliyorlar. Hasta zaten ağır bir narkozdan çıkmış. Bu ameliyatların hepsi 1,5 ay içinde oluyor. Son ameliyatında burundaki et ve kemik alınıyor. Üzerine elmacık kemikleri dolduruluyor ve kulağından parça alınıyor. Ablama otopsi yaptırdım. Savcıya da olduğu gibi aktardık. Vücudundaki bütün organlarından parça alındı. Şu an da sonucu bekliyoruz. Başka canların yanmamasını istiyoruz.”