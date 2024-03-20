Kayseri’de estetik operasyon sonrası ölüm: İhmal iddiasına soruşturma başlatıldı
Kayseri’de burun, elmacık kemiği ve kulaklarından estetik operasyon geçiren Ahu Gültekin isimli kadın, 5 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Savcılık şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlattı. Gültekin’in kardeşi Mustafa Gültekin, “Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının da kim olduğunu ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz.” dedi.
Kayseri’de yaşayan Ahu Gültekin, 1,5 ay önce özel bir hastanede 10 diş implantı yaptırdı.
Ameliyatın ardından Gültekin, 22 Mart’a burun, elmacık kemiği ve kulak estetiği için randevu aldı. Bir süre sonra telefonla aranan Gültekin’e ameliyatının 11 Mart’ta yapabileceği söylendi.Bunun üzerine sabah saatlerinde hastaneye giden Ahu Gültekin’in ameliyatını, iddiaya göre asistan doktor F.G. gerçekleştirdi.