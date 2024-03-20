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Kayseri’de estetik operasyon sonrası ölüm: İhmal iddiasına soruşturma başlatıldı

Kayseri’de burun, elmacık kemiği ve kulaklarından estetik operasyon geçiren Ahu Gültekin isimli kadın, 5 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Savcılık şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlattı. Gültekin’in kardeşi Mustafa Gültekin, “Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının da kim olduğunu ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz.” dedi.

Kayseri’de estetik operasyon sonrası ölüm: İhmal iddiasına soruşturma başlatıldı - 1

Kayseri’de yaşayan Ahu Gültekin, 1,5 ay önce özel bir hastanede 10 diş implantı yaptırdı.

Ameliyatın ardından Gültekin, 22 Mart’a burun, elmacık kemiği ve kulak estetiği için randevu aldı. Bir süre sonra telefonla aranan Gültekin’e ameliyatının 11 Mart’ta yapabileceği söylendi.

Bunun üzerine sabah saatlerinde hastaneye giden Ahu Gültekin’in ameliyatını, iddiaya göre asistan doktor F.G. gerçekleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri’de estetik operasyon sonrası ölüm: İhmal iddiasına soruşturma başlatıldı - 2

9 saat süren ameliyatın ardından Gültekin kendine geldiğinde lavaboya gitmek istedi.

Lavaboya gittiği sırada yere yığılan Gültekin’in kalbinin durması sonucu beynine pıhtı attı.

Yoğun bakıma kaldırılan Ahu Gültekin, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.

Kayseri’de estetik operasyon sonrası ölüm: İhmal iddiasına soruşturma başlatıldı - 3

Gültekin’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 18 Mart’ta Sivas’ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi.

Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, hastanede görev yapan Prof. Dr. İ.Ö. ve asistan doktor F.G’nin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.
Kayseri’de estetik operasyon sonrası ölüm: İhmal iddiasına soruşturma başlatıldı - 4

"BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİĞİNİ SÖYLEMEDİLER"

Gültekin’in kardeşi Mustafa Gültekin’in ablasının operasyonlarının gerçekleştiği hastanenin ölümde ihmali olduğunu öne sürdü. Gültekin, “3 saat sürmesi gereken ameliyat 9 saat sürüyor. Ablam ameliyattan çıkıp, ‘lavabo ihtiyacım var’ diyor. Bilinci yerine geldikten sonra lavabo ihtiyacını gideriyor. Çıktıktan sonra olduğu gibi dizlerinin üzerine çöküyor. Orada 10 dakika kalp müdahalesi yapılıyor. Daha doğrusu kalbi durmuş. Başında 3 yeğenim, ‘anneme yardımcı olun’ diye bağırmış. Beynine pıhtı atıyor. Kalbinin sağ tarafı büyüme yapmış. Bunun sonucunda da yoğun bakıma kaldırılıyor. Bize beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemediler.” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de estetik operasyon sonrası ölüm: İhmal iddiasına soruşturma başlatıldı - 5

“Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının da kim olduğunu ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz. Kendisi Azerbaycan uyrukluymuş.” diyen acılı kardeş, şöyle devam etti:

“Ağzında yaklaşık 10 tane implant var. Bu e-Nabız’dan görüntülenebiliyor. Ablam zaten daha önceden de vücuduna morfin almış. Bütün bunlar bilindiği halde ablamı 1,5 ay içinde nasıl ameliyata sokabiliyorlar. Hasta zaten ağır bir narkozdan çıkmış. Bu ameliyatların hepsi 1,5 ay içinde oluyor. Son ameliyatında burundaki et ve kemik alınıyor. Üzerine elmacık kemikleri dolduruluyor ve kulağından parça alınıyor. Ablama otopsi yaptırdım. Savcıya da olduğu gibi aktardık. Vücudundaki bütün organlarından parça alındı. Şu an da sonucu bekliyoruz. Başka canların yanmamasını istiyoruz.”
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