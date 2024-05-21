Kayseri’de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde iki kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kayseri’de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - 1

Kayseri’nin İncesu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri’de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - 2

S.G. yönetimindeki 06 DH 0838 plakalı kamyonet, Kayseri-Niğde karayolu Örenşehir Mahallesi girişinde, M.Y.A’nın kullandığı 38 GF 206 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kayseri’de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - 3

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri’de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - 4

Ekipler, S.G’nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.

Kayseri’de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - 5

Yaralanan sürücü M.Y.A. ve diğer araçtaki Y.G, M.M.S. ve Ö.G, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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