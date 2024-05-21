Kayseri’de kamyonetler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kayseri’nin İncesu ilçesinde iki kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kayseri’nin İncesu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kayseri’nin İncesu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
S.G. yönetimindeki 06 DH 0838 plakalı kamyonet, Kayseri-Niğde karayolu Örenşehir Mahallesi girişinde, M.Y.A’nın kullandığı 38 GF 206 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, S.G’nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.
Yaralanan sürücü M.Y.A. ve diğer araçtaki Y.G, M.M.S. ve Ö.G, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.