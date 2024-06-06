Kayseri’de uçak düştüğü anda neler yaşandı? Yardıma ilk koşan tarım işçileri o anları anlattı
Kayseri’de 2 pilotun şehit olduğu eğitim uçağı kazasına müdahale eden tarım işçileri yaşananları anlattı. İşçilerden Kasım Tutan, düşen uçağın önce üzerlerinde dolaştığını ardından havada 2 takla attığını söyledi. Uçağın kafa üstü tarlaya düştüğünü söyleyen Tutan, “5 bidon su vardı. Hepsini uçağa döktüm. Amacımız, cenazelerin yanmasını önlemekti. Elimizden geleni yaptık.” dedi.
Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü.