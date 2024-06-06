Kayseri’de uçak düştüğü anda neler yaşandı? Yardıma ilk koşan tarım işçileri o anları anlattı

Kayseri’de 2 pilotun şehit olduğu eğitim uçağı kazasına müdahale eden tarım işçileri yaşananları anlattı. İşçilerden Kasım Tutan, düşen uçağın önce üzerlerinde dolaştığını ardından havada 2 takla attığını söyledi. Uçağın kafa üstü tarlaya düştüğünü söyleyen Tutan, “5 bidon su vardı. Hepsini uçağa döktüm. Amacımız, cenazelerin yanmasını önlemekti. Elimizden geleni yaptık.” dedi.

Kayseri’de uçak düştüğü anda neler yaşandı? Yardıma ilk koşan tarım işçileri o anları anlattı - 1

Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri’de uçak düştüğü anda neler yaşandı? Yardıma ilk koşan tarım işçileri o anları anlattı - 2

4 Haziran günü yaşanan kazada, uçaktaki Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ile Hava Pilot Albay Gökhan Özen, şehit oldu.

Kayseri’de uçak düştüğü anda neler yaşandı? Yardıma ilk koşan tarım işçileri o anları anlattı - 3

Uçak düştükten sonra bölgede bulunanlar ile tarım işçileri, enkaza müdahale etmeye çalıştı.

O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kayseri’de uçak düştüğü anda neler yaşandı? Yardıma ilk koşan tarım işçileri o anları anlattı - 4

Görüntülerde, bölgede bulunanlar ile tarım işçilerinin uçaktaki alevlere su döktükleri, bazılarının ay çekirdeklerini sökerek alevlerin üzerine attığı, bazıların da elleri ile tarladaki toprakları alevlere atarak söndürmeye çalıştıkları görüldü.

Kayseri’de uçak düştüğü anda neler yaşandı? Yardıma ilk koşan tarım işçileri o anları anlattı - 5

“2 KEZ PATLAMA OLDU”

Kaza sonrası görgü tanıkları, yaşadıklarını anlattı.

Şanlıurfa Siverek’ten tarım işçisi olarak kente gelen Kasım Tutan, “Aramızda 300 metre mesafe vardı. Önce üzerimizde dolaştı. Yukarıdayken 2 takla attı, motor sesi geldi. Ardından da kafa üstü tarlaya düştü. 5 bidon su vardı. Hepsini uçağa döktüm. Amacımız, cenazelerin yanmasını önlemekti. Su bulamayanlar ise uçağa toprak attı. Müdahale ederken de patlama oldu. Elimizden geleni yaptık. Patlama sonrası herkes yere yattı. 2 kez patlama oldu. Yan tarlada çalışan 15 işçi vardı.” diye konuştu.
Kayseri’de uçak düştüğü anda neler yaşandı? Yardıma ilk koşan tarım işçileri o anları anlattı - 6

“BİR ANDA YERE ÇAKILDI”

Bölgede yaşayan Yusuf Bayram ise enkaza ilk müdahale eden isimlerden olduğunu söyleyerek, “Hemen aracıma atlayıp, olay yerine gittim. Enkaza müdahale ettik. Yetkililere haber verdik. Uçak üzerimizde 30-45 dakika arasında uçtu. Sonra herhalde motor durdu. Çünkü bir anda yere çakıldı.” dedi.

Kayseri’de uçak düştüğü anda neler yaşandı? Yardıma ilk koşan tarım işçileri o anları anlattı - 7

Uçağın düşmesinin ardından iki kez patlama olduğunu, bu patlamalarla birlikte yangının daha da büyüdüğünü söyleyen Bayram, “Sonra ellerimizle toprak atarak söndürmeye çalıştık. Cenazeler yanmasın diye mücadele ettik.” ifadelerini kullandı.

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