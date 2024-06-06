Kayseri’de uçak düştüğü anda neler yaşandı? Yardıma ilk koşan tarım işçileri o anları anlattı

“2 KEZ PATLAMA OLDU”

Kaza sonrası görgü tanıkları, yaşadıklarını anlattı.

Şanlıurfa Siverek’ten tarım işçisi olarak kente gelen Kasım Tutan, “Aramızda 300 metre mesafe vardı. Önce üzerimizde dolaştı. Yukarıdayken 2 takla attı, motor sesi geldi. Ardından da kafa üstü tarlaya düştü. 5 bidon su vardı. Hepsini uçağa döktüm. Amacımız, cenazelerin yanmasını önlemekti. Su bulamayanlar ise uçağa toprak attı. Müdahale ederken de patlama oldu. Elimizden geleni yaptık. Patlama sonrası herkes yere yattı. 2 kez patlama oldu. Yan tarlada çalışan 15 işçi vardı.” diye konuştu.