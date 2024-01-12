Kaz Dağları’ndaki kar barajı doldurdu: Doluluk oranı 3 ayda yüzde 8,5’ten 88’e çıktı
Çanakkale’de çok sayıda su kaynağını içinde barındırdığı için mitolojide “Bin Pınarlı İda” olarak geçen Kaz Dağları’ndan beslenen Bayramiç Barajı’nda su seviyesinde, yağışların etkisiyle büyük bir yükseliş gerçekleşti. Barajdaki doluluk oranı, 3 ayda yüzde 8,5’ten, yüzde 88’e çıktı.
Ekim ayının ortalarında, doluluk oranı yüzde 8,5 seviyelerine kadar gerileyen, 1 ay önce de yüzde 60 seviyelerine ulaşan 96,5 milyon metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı’nda su seviyesi, kentte devam eden sağanak ve özellikle Kaz Dağları’nda etkili olan kar yağışının ardından yüzde 88’e ulaştı.