Kaz Dağları’ndaki kar barajı doldurdu: Doluluk oranı 3 ayda yüzde 8,5’ten 88’e çıktı

“MAĞDUR OLMADAN SULAMA SEZONUNU ATLATACAĞIZ”

Bu yıl geçen yıla oranla daha yağışlı bir kış sezonu geçirdiklerini söyleyen Şen, şöyle devam etti:

“Bu yıl hem yağmur hem kar nedeniyle Bayramiç Barajı’na yoğun miktarda su akışı oldu. Geçen sene bu aylarda yüzde 50, 60’larda olan su seviyesi, bugün itibarıyla yüzde 88’e ulaştı. Bu bizi çok mutlu etti. Bugün HES yetkililerinden de aldığım bilgiye göre, bu ayın sonunda barajımızın savak yapması bekleniyor. Bu barajımızın tamamen dolması anlamına geliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte güzel bir üretim yılı geçireceğiz.”