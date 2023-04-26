Keban Barajı'nın su seviyesi yükselince tarlalar su altında kaldı

"EKİNLERİMİZ GİTTİ"

Baraj sahasına arpa ve buğday ektiklerini dile getiren Şaban Ayar, “O zamanlar kuraklıktı. Ama şimdi baraj 200 metre yukarıya doğru yükseldi. Yaklaşık bir aydır yoğun yağmur olması, barajların yükselmesine sebep oldu." dedi.

"Ekinlerimiz gitti. Burası komple ekindi. 2 bin dönüm sular altında kaldı." diye konuşan Ayar, çoğu insanın zarar ettiğini ifade etti.