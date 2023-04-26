Keban Barajı'nın su seviyesi yükselince tarlalar su altında kaldı

Elazığ’da son 3 yıldaki kuraklık sonucu Keban Baraj Gölü sahasında binlerce dönüm arazi ortaya çıkmış, çiftçiler de burada tarıma başlamıştı.
Her sene suyun yükselme ihtimaline rağmen risk alarak bu arazileri eken çiftçiler, bu yıl da aynısı yaptı.
Kurak geçen kış aylarına karşın son bir ayda neredeyse her gün yağmur yağdı. Durum böyle olunca baraj debisi hızla yükseldi ve binlerce dönüm ekili alan su altında kaldı. Su seviyesi her gün biraz daha yükselirken diğer ekili alanlarında sular altında kalabileceği bildirildi.
Her sene risk alarak baraj sahasında tarım yaptıklarını dile getiren Yolüstü köyü sakinleri, bu yıl ekinlerin sular altında kaldığını ve yapacak bir şeylerinin olmadığını söyledi.
Öte yandan yaklaşık 3 ay önce dron ile aynı yerden çekilen görüntüler, barajın ne denli yükseldiğini de gözler önüne serdi.
Baraj sahasına arpa ve buğday ektiklerini dile getiren Şaban Ayar, “O zamanlar kuraklıktı. Ama şimdi baraj 200 metre yukarıya doğru yükseldi. Yaklaşık bir aydır yoğun yağmur olması, barajların yükselmesine sebep oldu." dedi.
"Ekinlerimiz gitti. Burası komple ekindi. 2 bin dönüm sular altında kaldı." diye konuşan Ayar, çoğu insanın zarar ettiğini ifade etti.
3 yıldır kuraklık yaşandığını aktaran Akif Bayram ise ''Köylü bu sene ekin ekti. Ektikten sonra son yağışlarla birlikte ekinler sular altında kaldı. Yapacak bir şey yok. Ekenler zararını çekecek. Bunu göze alarak ektiler. Kumar oynadılar'' diye konuştu.