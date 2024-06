"İLK GÜNKÜ ET SULU OLUR"

Etin kesildikten sonra sulu olduğunu ve kebap için uygun olmadığını belirten Aydın, "Sulu eti kebap yapmak mümkün değil. İlk gün ya hayvanın sakatatlarını yiyeceğiz ya da kavurma yapacağız. İkinci gün ama istediğimiz gibi kebap yapabiliriz. Dinlenmemiş et sert olur ve kebap olmaz. Et gevşek olur. İkinci gün daha bir tadını alırsınız. Et dinlediğinde lezzetli olur." ifadelerini kullandı.