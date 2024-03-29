Kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlan’a verilen cezaya itiraz: “Kamusal vicdana uygun değil”
İstanbul Başakşehir’de bir sitenin asansöründe kedi Eros’u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İbrahim Keloğlan’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Keloğlan’a verilen hapis cezasını az bulan savcılık, karara itiraz etti. Savcılığın itiraz dilekçesinde, verilen cezanın kamusal vicdana uygun olmadığı kaydedildi.
Başakşehir’de sitenin asansöründe Eros isimli kediyi öldürdüğü için yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan’ın evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 2 yıl 6 hapse çarptırılmasına ilişkin mahkeme kararına savcılık tarafından itiraz edildi.
Savcılığın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunduğu itiraz dilekçesinde, sanık İbrahim Keloğlan’ın olay tarihinde, site sakinleri ve müşteki tarafından beslenip bakımı yapılan kediye asansör içerisinde tekme vurduğu ve kedinin can havliyle koridora kaçtığı belirtildi.Dilekçede, sanığın kedinin kaçmasını engelleyecek şekilde, koridor kapılarını kapattığı ve defalarca kendisinden kaçmaya çalışmışsa da kediyi tekmelemekten ısrarla vazgeçmediği ve sürekli olarak öldürmeye yönelik eylemine devam ettiği anlatıldı.