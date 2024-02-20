Kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan yeniden yargılanacak

"BU TÜR OLAYLARA KARIŞAN KİŞİLERE HOŞGÖRÜYLE YAKLAŞILDIĞI İZLENİMİ UYANDIRACAĞI VE BU TÜR FİİLLERE EĞİLİMİ OLAN KİŞİLERİ CESARETLENDİREBİLECEĞİ"

Mahkeme değerlendirmesinde "Gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanığa verilen cezanı hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağı gibi, bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörüyle yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerinde zedeleyeceği açıktır. Bu kapsamda sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MAHKEME İTİRAZI KABUL EDEREK SANIĞIN YENİDEN YARGILANMASINI İSTEDİ

Mahkeme Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 8 Şubat’ta vermiş olduğu hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına edilen itirazı kabul ederek kararın kaldırılmasına hükmetti.

Heyet, dosyanın yeniden yargılama yapması için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne geri gönderilmesine karar verdi.