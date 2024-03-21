Kendisine şiddet uygulayan sevgilisini öldüren Irına için savcı haksız tahrik indirimi istedi

Döner’in annesi ve kardeşleri, onun uyurken öldürüldüğünü düşündüklerini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Tercüman eşliğinde savunmasını yapan Franzen ise kıskançlık nedeniyle her sabah kavga ettiklerini ve maktulün kendisini darbettiğini öne sürerek, “Böyle olmasını istemezdim.” dedi.