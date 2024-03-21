Kendisine şiddet uygulayan sevgilisini öldüren Irına için savcı haksız tahrik indirimi istedi
Bursa’da kendisine şiddet uygulayan erkek arkadaşı Turan Döner’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kırgızistan uyruklu Irına Franzen hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, kadın hakkında haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası istedi.
Bursa’da geçen yıl kendisine şiddet uygulayan sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kazakistan vatandaşı kadının yargılandığı davada mütalaa açıklandı.Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Irına Franzen, olayda hayatını kaybeden Turan Döner’in ailesi ve taraf avukatları katıldı.