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Kendisine şiddet uygulayan sevgilisini öldüren Irına için savcı haksız tahrik indirimi istedi

Bursa’da kendisine şiddet uygulayan erkek arkadaşı Turan Döner’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kırgızistan uyruklu Irına Franzen hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, kadın hakkında haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası istedi.

Kendisine şiddet uygulayan sevgilisini öldüren Irına için savcı haksız tahrik indirimi istedi - 1

Bursa’da geçen yıl kendisine şiddet uygulayan sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Kazakistan vatandaşı kadının yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Irına Franzen, olayda hayatını kaybeden Turan Döner’in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kendisine şiddet uygulayan sevgilisini öldüren Irına için savcı haksız tahrik indirimi istedi - 2

Döner’in annesi ve kardeşleri, onun uyurken öldürüldüğünü düşündüklerini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Tercüman eşliğinde savunmasını yapan Franzen ise kıskançlık nedeniyle her sabah kavga ettiklerini ve maktulün kendisini darbettiğini öne sürerek, “Böyle olmasını istemezdim.” dedi.
Kendisine şiddet uygulayan sevgilisini öldüren Irına için savcı haksız tahrik indirimi istedi - 3

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Kendisine şiddet uygulayan sevgilisini öldüren Irına için savcı haksız tahrik indirimi istedi - 4

Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı’nda 26 Ağustos 2023’te, Kazakistan uyruklu Irına Franzen, restoran sahibi sevgilisi Turan Döner’i evde bıçakla yaralamıştı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Döner’in yaşamını yitirdiğini belirlemiş, gözaltına alınan Franzen tutuklanmıştı.
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