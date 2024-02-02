Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Erzurumlu iş insanı Kenan Fırat'ı arayan dolandırıcı kendini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıttı. Fırat'tan Para isteyen dolandırıcı, telefona cevap veren polis memurunun sicil numarasını sordu. Polis memuru "Hiçbir devlet kurumu vatandaşı telefonla arayarak bankadan para yatırmasını talep etmez. Hakkınızda gerekli adli işlemi yapacağız" dedi.
Erzurum'da iş insanı Kenan Fırat'ı telefonla arayan kişi, kendini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıttı.
Kenan Fırat'ın, adına çıkarılan telefon hatlarının kopyalandığını ve terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyen dolandırıcı Fırat'ı Yakutiye ilçesindeki Gölbaşı Polis Merkezi'nin 500 metre yakınına gitmesini istedi.
Karşısındakinin dolandırıcı olduğunu anlayan Kenan Fırat, diğer telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp polisten yardım istedi.
Fırat, telefondaki kişiyle konuşurken İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yanına geldi.
Fırat ve şüphelinin telefon görüşmesini dinleyip kayda alan polis memuru, bir süre sonra kişiye kendini tanıttı.
Nerenin savcısı olduğunu soran polis memurundan sicil numarasını vermesini isteyen şüpheli, Kenan Fırat'ı adliyeye göndermesini istedi.