Kentsel dönüşüm için yeni düzenleme
1 Ekim tarihinde yasama çalışmalarına yeniden başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öncelikli gündem başlıklarından biri Kentsel Dönüşüm olacak. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklik Değişikliği Bakanlığı ile Ak Parti Grubu yeni kentsel dönüşüm yasa tekliği için taslak çalışmasını sürdürüyor. Çalışmaya göre "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı" kurulacak, bu başkanlık içinde de İstanbul'a özel bir birim oluşturulacak.
İstanbul'da kentsel dönüşümün hız kazanması için gözler yeni yasama yılına çevrildi. 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisinde öncelikli yasal düzenlemelerden biri kentsel dönüşüm olacak.