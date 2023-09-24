Kentsel dönüşüm için yeni düzenleme

Öncelik İstanbul'da imara kapalı alanlarda bulunan ve depreme dayanıksız binalara verilecek. İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlardaki yeni konutlar için düşük faiz ve uygun taksit olanağı sağlanacak. İmara kapalı alanlarda yıkılan evlerin yerine yenisi yapılmayacak bu bölgelerde yeşil alanlar ya da parklar oluşturulacak.