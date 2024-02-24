Kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği 2024: Kentsel dönüşüm destek başvurusu ne zaman, ödeme ne kadar olacak?

KENTSEM DÖNÜŞÜM DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek.

İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.



Ayrıca hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilebilecek.