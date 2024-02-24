Kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği 2024: Kentsel dönüşüm destek başvurusu ne zaman, ödeme ne kadar olacak?
Kentsel dönüşümde hibe ve kredisi desteği başvurularının ne zaman yapılacağı, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları öncesinde merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası, hak sahiplerine konut ve iş yerleri için hibe ve kredi desteği verilecek. Peki, 2024 kentsel dönüşüm destek başvurusu ne zaman, ödeme ne kadar olacak?
Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte hibe ve kredi desteğinin ayrıntıları belli oldu. İstanbul'da yürütülecek olan kentsel dönüşüm düzenlemesi için ev ve iş yeri sahiplerine hibe ve kredi desteği verilirken, inşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek. Peki, kentsel dönüşüm destek başvurusu ne zaman, ödeme ne kadar olacak?