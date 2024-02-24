Kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği 2024: Kentsel dönüşüm destek başvurusu ne zaman, ödeme ne kadar olacak?

Kentsel dönüşümde hibe ve kredisi desteği başvurularının ne zaman yapılacağı, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları öncesinde merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası, hak sahiplerine konut ve iş yerleri için hibe ve kredi desteği verilecek. Peki, 2024 kentsel dönüşüm destek başvurusu ne zaman, ödeme ne kadar olacak?

Kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği 2024: Kentsel dönüşüm destek başvurusu ne zaman, ödeme ne kadar olacak? - 1

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte hibe ve kredi desteğinin ayrıntıları belli oldu. İstanbul'da yürütülecek olan kentsel dönüşüm düzenlemesi için ev ve iş yeri sahiplerine hibe ve kredi desteği verilirken, inşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek. Peki, kentsel dönüşüm destek başvurusu ne zaman, ödeme ne kadar olacak?

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Kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği 2024: Kentsel dönüşüm destek başvurusu ne zaman, ödeme ne kadar olacak? - 2

KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kentsel dönüşüm destek ödemeleri için verilecek olan hibe ve kredi için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülecek olan kampanyanın başvuru tarihleri açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği 2024: Kentsel dönüşüm destek başvurusu ne zaman, ödeme ne kadar olacak? - 3

KENTSEM DÖNÜŞÜM DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek.

İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.

Ayrıca hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL’ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilebilecek.

Kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği 2024: Kentsel dönüşüm destek başvurusu ne zaman, ödeme ne kadar olacak? - 4

HİBE VE KREDİ DESTEĞİNDE ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak.

Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Kentsel dönüşümde hibe ve kredi desteği 2024: Kentsel dönüşüm destek başvurusu ne zaman, ödeme ne kadar olacak? - 5

KİMLER KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİNDEN YARARLANAMAYACAK?

Açıklanan karara göre, riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak.

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