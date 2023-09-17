Keşan’da panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Keşan’da panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - 1

Keşan’da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Gelibolu yönünden Keşan yönüne giden B.K. yönetimindeki BKJ 6161 plakalı otomobil, İzzetiye Kavşağı yakınlarına geldiği sırada, önünde giden Osman Kaykı yönetimindeki 06 SAF 06 plakalı panelvana çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Keşan’da panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - 2

Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Hasancan Köroğlu ve Ahmet Semiz’in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü B.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.S. ve panelvan sürücüsü Osman Kaykı ile yolcular C.İ. ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Keşan’da panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - 3

Osman Kaykı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Keşan’da panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - 4

Olay yerinde yaşamını yitiren Hasancan Köroğlu ve Ahmet Semiz’in cenazeleri, Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemelerinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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