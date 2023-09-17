Keşan’da panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Hasancan Köroğlu ve Ahmet Semiz’in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü B.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.S. ve panelvan sürücüsü Osman Kaykı ile yolcular C.İ. ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.