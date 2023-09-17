Keşan’da panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Edirne’nin Keşan ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Keşan’da panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Gelibolu yönünden Keşan yönüne giden B.K. yönetimindeki BKJ 6161 plakalı otomobil, İzzetiye Kavşağı yakınlarına geldiği sırada, önünde giden Osman Kaykı yönetimindeki 06 SAF 06 plakalı panelvana çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.