Keserli komşu cinayetinde mahkeme salonunda gerginlik
Kayseri’de Hasibe Soykuk’un keserle öldürülmesine ilişkin ilk davada gerginlik yaşandı. Soykuk’un eşi Seyit Ahmet Soykuk, sanığa, “Benim eşime rahmetli deme. Hem öldürüp hem rahmetli diyorsun.” diyerek tepki gösterdi. Kadının oğulları da sanığa saldırmak isteyince taraflar salondan çıkarıldı. Çıkan arbede sırasında mahkeme koltukları ile arşiv kapısı zarar gördü.
Kayseri’de İsmail Kocatürk’ün komşusu Hasibe Soykuk’u keserle öldürmesine ilişkin davanın ilk celsesinde gerginlik yaşandı.
Olay, geçen yıl 13 Kasım’da Melikgazi ilçesinde yaşandı. Seyit Ahmet Soykuk, hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk’u kanlar içinde yerde yatarken buldu.İhbarla eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Soykuk’un başına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.